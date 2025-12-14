ME:I、アンコール公演完走 MOMONAがメンバーへ感謝「行動で示してくれたおかげでツアーを走り切れた」
【モデルプレス＝2025/12/14】ガールズグループME:I（ミーアイ）が、東京・有明アリーナにて『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』を13日・14日の2日間にわたって開催。2日間で2万人を超える観客を動員した。ここでは2日目の14日の公演をレポートする。アンコールの挨拶でメンバーが1人ずつ想いを語った。
【写真】ME:I、7人でパフォーマンス
本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして、7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・広島）で13公演を完走。広島でのツアー最終日にサプライズでアンコール公演の開催が発表され、本公演が年内ラストの単独公演となった。
アンコールでは、8人が1人ずつ挨拶。広島公演のファイナルにて約1年ぶりに復帰したTSUZUMIは「こんなに幸せであったかい空間って他にない」と公演を振り返り、「私もみんなといろんな場所をまわりたい」と意欲を示した。
最後にリーダーのMOMONAは「メンバーに感謝したい」と切り出し、「笠原桃奈として葛藤とか悩んだりとかツアーを走りきれるかなと思った瞬間も正直ありました。リーダーとしてじゃなくて1メンバーとしてめっちゃ頼りないとかステージに立つ資格あるのかなと思う瞬間もあった」と葛藤の日々もあったと告白。しかし、メンバー一人ひとりが行動で示して支えてくれたといい、「『気負わなくていいよ』と行動で示してくれたおかげでツアーを走り切れた」と感謝し、大きく頭を下げると、すかさずRINONが抱きついてハグ。MOMONAは「アイドルとはとすごく日々考えますし、私たちなりの正解を探し続けていきたい」とファンに力強く語った。
現在ME:IはCOCORO、RAN、SHIZUKUの3人が活動休止中となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ME:I、アンコール公演完走
本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして、7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・広島）で13公演を完走。広島でのツアー最終日にサプライズでアンコール公演の開催が発表され、本公演が年内ラストの単独公演となった。
アンコールでは、8人が1人ずつ挨拶。広島公演のファイナルにて約1年ぶりに復帰したTSUZUMIは「こんなに幸せであったかい空間って他にない」と公演を振り返り、「私もみんなといろんな場所をまわりたい」と意欲を示した。
最後にリーダーのMOMONAは「メンバーに感謝したい」と切り出し、「笠原桃奈として葛藤とか悩んだりとかツアーを走りきれるかなと思った瞬間も正直ありました。リーダーとしてじゃなくて1メンバーとしてめっちゃ頼りないとかステージに立つ資格あるのかなと思う瞬間もあった」と葛藤の日々もあったと告白。しかし、メンバー一人ひとりが行動で示して支えてくれたといい、「『気負わなくていいよ』と行動で示してくれたおかげでツアーを走り切れた」と感謝し、大きく頭を下げると、すかさずRINONが抱きついてハグ。MOMONAは「アイドルとはとすごく日々考えますし、私たちなりの正解を探し続けていきたい」とファンに力強く語った。
現在ME:IはCOCORO、RAN、SHIZUKUの3人が活動休止中となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】