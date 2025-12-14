ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。「加藤家の食卓」として、手作り料理の数々を披露しました。



【写真を見る】【 加藤綾菜 】 「忙しい日々でも黙々と料理する時間が好き！」 カラフル豚汁や五目煮の手作り食卓を公開





投稿では「今日の加藤家の食卓です」と題して、カラフル豚汁や五目煮などの和食中心の食事を紹介。







全て手作りであることを強調し、「忙しい日々の中でも黙々と料理をする時間も好き！」とコメントしています。





画像には、色とりどりの野菜が入った豚汁や、にんじん、こんにゃく、豆、しいたけなどを煮含めた五目煮、カブの浅漬けなどが写っています。







木製のテーブルに陶磁器を使った盛り付けで、家庭的な温かさが伝わる食卓となっています。







また加藤さんは自身の「万能だし粉」を使用していることも明かしています。一方で「忙しい日はウーバーイーツの日もあるよ」と、等身大の生活ぶりも伝えています。







この投稿に、「今日も栄養満点の料理 美味しそうです」「旬のお野菜を沢山使われてて、とっても美味しそうです！！」「カラフル豚汁美味しそうです♪今晩の献立に作ります」「いつも工夫されて尊敬しかないです」「加藤家のご飯はいつも美味しそうです！加トちゃんは幸せですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】