¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¾®ÀîºÌ²Â¡Ö¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¿¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Î¾®ÀîºÌ²Â¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Î¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎTBS»³ËÜ·ÃÎ¤²À¥¢¥Ê¤¬³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Çú¾ÐÌäÂêÂÀÅÄ¸÷¤«¤é¡ÖÃ¯¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¾®Àî¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¾ï¤Ë»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¡Ä¸Å´Ü¤µ¤ó¤È¤«ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¤µ¤ó¤È¤«¡¢»Õ¤È¶Ä¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÍµÆó¤«¤é¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤È¤«¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤È¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤¹¤È¤«¡¢ÃÞ»ç¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹23¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢±Ù¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¡£µ×ÊÆ¹¨¡¢¾®µÜ±Ù»Ò¤Î¥³¥ó¥Ó¤Í¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¾®Àî¤Ï¡Ö¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£