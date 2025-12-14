»°±ó¤¬ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î±§ÅÔµÜ¤ò·âÇË¡Ä¥Ì¥ï¥Ð¤¬¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¡¢Í¯Àî¤Ï¥·ー¥º¥ó¥Ï¥¤¤Î12ÆÀÅÀ
¡¡12·î14Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè14Àá¤ÎGAME2¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ûー¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬93－79¤Çµ®½Å¤ÊÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ËºÇÂç19ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿±§ÅÔµÜ¤ËÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë¤â¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤ÏÍ¯Àîñ¥ÅÍ¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à8ÆÀÅÀ¤È¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·5ÅÀ¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È47ÅÀ¤ÈÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿»°±ó¤¬Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë27－16¤ÈÆÍ¤Êü¤·¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢93－79¤ÇÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î±§ÅÔµÜ¤òÇË¤ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤¿»°±ó¤Ï¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¤¬24ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¡£¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬15ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢Í¯Àî¤¬¥·ー¥º¥ó¥Ï¥¤¤Î12ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£17Æü¤Ë¤Ï¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¡ÊEASL¡Ë2025－26¥·ー¥º¥ó¡×¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬25ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¤¬20ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¢¥·¥¹¥È1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¡¢Ï¢¾¡¤Ï6¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ 79－93 »°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê@¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥êー¥Ê±§ÅÔµÜ¡Ë
±§ÅÔµÜ¡Ã25¡Ã19¡Ã16¡Ã19¡Ã¡á79
»°¡¡±ó¡Ã21¡Ã28¡Ã27¡Ã17¡Ã¡á93
