12月15日（月）よる9時より日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」2時間SPには、ムロツヨシ、山下智久が登場！

来年、芸能生活30周年を迎える山下は「しゃべくり」初登場。「日本にいるの？」と、海外で活躍する山下にしゃべくりメンバーも興味津々！原田泰造と意外な「サウナ話」も。

今回は、山下の青春の原点、出身地である千葉・船橋での思い出を深掘り。山下は「盛り上げたい」「地元を変えたい」と語り、同級生からも「山下は地元が好きすぎる」との証言が寄せられる。

そして学生時代から夜中までレッスンや仕事に追われていた山下を、親身に支え続けた同級生との心温まるエピソードが続々登場。「青春の1ページなんです、僕のなかでは」と振り返る山下の“青春アミーゴ”な日々とは？

さらに、当時二十歳の山下が亀梨和也や堀北真希さんと共演したドラマ「野ブタ。をプロデュース」の裏話も。

大ヒットしたドラマの主題歌「青春アミーゴ」でユニット・修二と彰を組んでいた亀梨との関係について、当時は「ライバル的な立ち位置な時代がちょっとあって…」と明かしつつ、「『野ブタ。』の撮影前に、集合して『お互いに嫌なところは話し合おう』って」「（今では）正月に必ず飲むくらい仲良い」という二人の思い出に、スタジオは大盛り上がり！さらに、懐かしの共演者もサプライズ登場！