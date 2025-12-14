■全国の15日（月）の天気

低気圧が急速に発達しながら北海道の東を北上する見込みです。北海道では広く雪が降り、大雪や猛ふぶきとなるでしょう。

15日夕方までの24時間予想降雪量は、オホーツク海側で80センチ、太平洋側東部と日本海側北部で60センチ、太平洋側西部と日本海側南部で50センチとなっていて、北海道では40メートルの最大瞬間風速が予想されています。車両が埋まるほどの大きな吹きだまりや、車の運転が困難になるほどの大雪や猛ふぶきのおそれがあり、交通障害に厳重な警戒が必要です。

根室地方では、あわせて高潮にも厳重に警戒して下さい。

東北の日本海側から山陰も雪や雨が降り、東北や北陸でも風が非常に強く吹きそうです。昼前後にかけて、暴風や高波に警戒が必要です。西・東日本の太平洋側と沖縄は、晴れるでしょう。

朝の気温は、東・北日本を中心に平年より高く、強い冷え込みはなさそうです。日中の気温は、西・東日本の太平洋側で13℃前後の所が多く、関東では寒さが緩むでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 0℃（＋2 11月下旬）

仙台 5℃（＋5 11月中旬）

新潟 5℃（＋1 11月下旬）

東京都心 6℃（＋3 12月上旬）

名古屋 6℃（±0 11月下旬）

大阪 7℃（ -2 12月上旬）

広島 4℃（ -2 平年並み）

高知 4℃（ -6 平年並み）

福岡 7℃（ -1 12月上旬）

鹿児島 8℃（ -3 12月上旬）

那覇 16℃（ -1 12月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 4℃（＋3 12月上旬）

仙台 9℃（＋2 12月上旬）

新潟 9℃（ -2 平年並み）

東京都心 14℃（＋6 12月上旬）

名古屋 12℃（ -1 平年並み）

大阪 12℃（ -1 平年並み）

広島 12℃（±0 平年並み）

高知 14℃（ -1 平年並み）

福岡 12℃（±0 平年並み）

鹿児島 15℃（±0 平年並み）

那覇 21℃（ -1 12月下旬）

■全国の週間予報

16日は、北陸や北日本日本海側で雪や雨が降り、17日は西日本の日本海側でも雨が降るでしょう。18日から19日は、日本海側の天気も回復し、晴れる所が多くなりそうです。太平洋側は晴れる日が多く、再び空気の乾燥が進むでしょう。

気温は16日以降、平年を上回る所が多く、週の後半は九州から関東で15℃以上の所が多くなりそうです。ただ、17日から18日は、北日本に寒気が流れ込み、札幌では真冬日となりそうです。