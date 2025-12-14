女優の志田こはく（21）が14日、都内で「志田こはく2026年カレンダー」（トライエックス）発売イベントを行った。

ブルーのワンピース姿で登場した志田。衣装のポイントを問われると「少し横が肌見えしてまして、ちょっと大人らしく着てみました」と照れた表情を見せた。

カレンダーは今年の夏に都内のスタジオで撮影。お気に入りは祖父母の家で飼っているポメラニアン2匹との3ショットで「私の念願のカットでもあったので、2匹とも可愛くてお気に入りです」と満足げ。フォトセッションでは、掲載ページを紹介しつつ犬のポーズも忘れなかった。

今年は日本テレビのドラマ「なんで私が神説教」やMBSドラマイズム「プロパガンダゲーム」に出演。11月末からは女優の今森茉耶（まや、19）に代わり、テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）に一河角乃/ゴジュウユニコーン役で出演している。大活躍の2025年を振り返り「今年は本当にたくさんのご縁に支えられて、新しいお友達や仲間にも出会えた。自分にとって心に残る1年でもありました」と実感を込めた。

来年の抱負は「体を動かすこと」。「体を動かすことが凄く好きなので、たくさん身体を動かす1年にしたいなと思っていまして。習っていたフィギュアスケートをまた本格的に始めたい」と決意。俳優活動に関しても「アクションものの映画やドラマに出演できるよう頑張りたい」と意気込んだ。