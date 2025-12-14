11人組ガールズグループME:Iが14日、東京・有明アリーナで、初アリーナツアーを締めくくる年内最後の単独公演「2025 ME:I 1ST AREANA LIVE TOUR"THIS IS ME:I" ENCORE IN TOKYO」を行った。

同公演は全国6都市全13公演を完走したアンコール公演だが、体調不良のCOCORO（25）とRAN（21）、活動休止中のSHIZUKU（21）を除く8人でのパフォーマンスとなった。

ステージ中央に、白の衣装で横一列に登場すると、会場から大きな拍手で迎えられた。そんな中、オープニング曲「THIS IS ME:I」を披露。いきなりの“9時半ダンス”でファンをME:Iワールドへといざなった。その後、せり出しに移動すると「MUSE−Remix Ver.−」をパフォーマンス。

AYANE（20）は「今年最後のライブなので、最高の1年だったと締めくくれるような1日にしていきましょう！」。MOMONA（22）も「めちゃくちゃ寒いので、隣の人とぶつからないように身体を動かして、盛り上がっていきましょう」と呼びかけた。

メンバーは「全国ツアーをかけぬけられたのはYOU:ME（ファンの呼称）のおかげ」と感謝を述べ、「アンコール公演でもME:Iの全てを見せます」と約束した。

グループの特徴でもあるノリの良いダンサブルナンバーはもちろんしっとりと聞かせる曲、ユニット曲も披露。アンコールでは、客席に登場することで、ファンへの感謝を示した。また、グループ初となるウインターソング「Sweetie」をクリスマスバージョンで見せた。最後はメンバーで円陣を組んだかけ声の後、デビュー曲「Click」で締めた。

11人がそろうことが少ないME:Iだが、「これからもみんなで活動してきたい。もっといろんな景色を見ていきたい」とし、「このメンバーなら絶対見られると思います」と意気込んだ。