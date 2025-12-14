カンナギマロが、初のオリジナル曲「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」をImgramox Musicより2026年1月14日にリリースすることを発表した。

11月29日に、神奈川・横浜ReNYで開催されたカンナギマロのワンマンライブで初披露された楽曲で、ボカロP・Ponchi♪による書き下ろし。今回配信リリースが決まった「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」は、カンナギマロ自身が作詞を手がけ、“女の子は振り回されるよりも、振り回す側になれ！”というメッセージが込められているという。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️カンナギマロ コメント

ソロ活動を始めてから初のオリジナル曲配信開始ということでとってもわくわくしています！ 「ワンチャンで終わんな、ネコちゃんになれ」では、ちょっとめんどくさい女の子の気持ちを自分の中からとにかく引っ張り出して世の中の恋愛で悩んでるいろーんな性別の人たちをキャッチーに元気づけられたらいいなあという思いを込めて作詞しました。家で飼っている愛猫を見ていて、こんなふうに好きな人のことを振り回せたら無敵なんだろうな〜、なんて思ったりする自分の気持ちからインスピレーションを受けた部分をつめこんでいるので、たくさんの方に共感してもらえたらうれしいです！

◆ ◆ ◆