妻夫木聡、“夫婦”で卒業式に出席 素敵な家族ショットに「一瞬リアル過ぎて騙されました」
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の公式インスタグラムが13日にオフショットを公開。卒業式の3ショットに、ファンから反響が寄せられた。
【写真】妻夫木聡、スーツ姿で卒業式へ
『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
最終回放送前日に、公式インスタグラムが投稿したのは妻夫木演じる栗須と松本ふんする加奈子、市原匠悟演じる加奈子の息子・翔平の3ショット。写真には、騎手課程第37期生卒業式と書かれた看板のそばで、卒業証書を持つ翔平と、スーツ姿の加奈子と栗須が笑顔で並んでいる姿が収められている。
この投稿に番組ファンからは 「素敵な家族写真ですね」「一瞬リアル過ぎて騙されました」「ドラマからは卒業したくないよ〜」「もう完全に親子です」などの声が集まった。
引用：日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』公式インスタグラム（＠royalfamily_tbs）
【写真】妻夫木聡、スーツ姿で卒業式へ
『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
この投稿に番組ファンからは 「素敵な家族写真ですね」「一瞬リアル過ぎて騙されました」「ドラマからは卒業したくないよ〜」「もう完全に親子です」などの声が集まった。
引用：日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』公式インスタグラム（＠royalfamily_tbs）