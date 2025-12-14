梅田サイファーが、新曲「JUMP」と集英社「週刊少年ジャンプ」のコラボレーションによるスペシャルMVを12月15日0時よりジャンプのYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることを発表した。

本作は、ソニーミュージック×週刊少年ジャンプによる超大型コラボ企画「JUMP MV」の第44弾として制作されたもので、同企画においてジャンプの複数作品を“書き下ろし楽曲”で表現する形式のMVは初となる。

『ONE PIECE』をはじめ、ジャンプを象徴する人気作品・全17作品の世界観を、梅田サイファーならではのスキルフルなラップで表現した、ジャンプファン・音楽ファン双方必見の内容に仕上がっているとのこと。なお新曲「JUMP」は、12月16日に配信リリースされる。

また本作の公開を記念して、TikTok再投稿キャンペーンの開催が決定した。詳細は「週刊少年ジャンプ」公式TikTokアカウントにて近日公開予定なので、続報をお待ちいただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️KOPERU コメント

少年の頃から今に至るまでにジャンプが無ければ今の自分はありません

それぐらいでかい存在です

そんなジャンプに少しでも関われた事が光栄でしかありません

僕ら梅田サイファーは黄金聖闘士並みに人数がいますが眩しく輝けるようペガサスファンタジーを追いかけます

◆ ◆ ◆

◾️KennyDoes コメント

まさかジャンプと自分たちのラップがコラボするなんて！！！の気持ちでいっぱいです。

それぞれの作品の魅力が伝わるように早口で詰め込みました。

是非チェックしてみてください！

◆ ◆ ◆

◾️KZ コメント

物心ついた時から、ずっと読み続けているジャンプ。

目を瞑れば、ページが目眩くように、名場面が浮かびます。

ラップで関われたの、ほんとに光栄です。好きな漫画を担当でき、感無量。

みんなの毎週月曜のワクワク、ドキドキを音楽で彩れたら幸いです！

◆ ◆ ◆

◾️peko コメント

小学生の頃から、今日現在まで毎週欠かさず読んでいる『週刊少年ジャンプ』に、音楽で関わることができて、本当に光栄です。

毎週月曜日のワクワクする気持ちを楽曲に詰め込んでるので、お楽しみください！

◆ ◆ ◆

◾️KBD コメント

いつの時代も、休日明けの月曜日に活力を与える存在だった『週刊少年ジャンプ』。

各時代を彩ってきた様々な名作からも多大な影響を受けてきてましたし、老若男女の心を踊らせ続ける現在連載中の作品へもリスペクトと愛情を込めて書きました！

◆ ◆ ◆

◾️ILL SWAG GAGA コメント

小さい頃から身近にあった週刊少年ジャンプ。

こういった形で関わる事が出来るとは思ってませんでした。

ほんま嬉しいです。ぜひ聴いてください。

◆ ◆ ◆

◾️YugaSoda コメント

あの『週刊少年ジャンプ』に関わることが出来て本当に光栄です！

様々な作品と一緒に、僕たちの楽曲を楽しんでもらえたらと思います。

◆ ◆ ◆

◾️テークエム コメント

大人になり、音楽で生活している今でも、朝イチには「あのアーティストの新作聴いた？」よりも「ワンピースの最新話読んだ？」が先に話題に出ることが多々あります。

愛してますジャンプ！関わらせてくれてありがとう！

◆ ◆ ◆

◾️teppei コメント

どんな時代のジャンプにもどれか1人はこんなキャラクターみたいになりたい！！

このキャラクター格好良い！と憧れる存在が居ました。

そんなおもちゃ箱感を梅田サイファーとして今楽曲で表現したいと思いました！

この楽曲を通して新たなヒーローに出会ってもらえたら最高です！

◆ ◆ ◆

◾️Cosaqu コメント

小学生、中学生、高校生と週明けの月曜日はクラスで『週刊少年ジャンプ』の話題でもちきりでした。

その当時から現在も継続されるワクワク感をビートで表現しました！

『週刊少年ジャンプ』に音楽で関わらせていただき、身に余る光栄です！

是非聴いて下さい！

◆ ◆ ◆

◾️DJ SPI-K コメント

親の影響で読み始めた漫画が“週刊少年ジャンプ”でした。

そんな今も身近にあり続けている作品に梅田サイファーが関われて嬉しいです！

一体どんな作品か是非チェック宜しくお願いします！

◆ ◆ ◆

◾️HATCH コメント

今もずっと購読して読んできた『ジャンプ』に、まさか自分が関わる日が来るとは…！

「次のページを早くめくりたい！」

月曜の“あの感じ”をみんなも一緒に感じてもらえたら嬉しいです𐐃ᯖ𐐃ꔛ♡

参加できたことは大変光栄でございます！！勝利！！

◆ ◆ ◆

◾️デジタルシングル「JUMP」 2025年12月16日（火）リリース

配信：https://UmedaCypher.lnk.to/JUMP M1.JUMP (Prod. Cosaqu)

feat. peko, KOPERU, teppei, KZ, KennyDoes, テークエム, KBD, ILL SWAG GAGA, YugaSoda, Cosaqu & HATCH ◆TikTok再投稿キャンペーン開催

TikTok企画「『週刊少年ジャンプ』×梅田サイファー「JUMP」再投稿キャンペーン」を近日開催。「#週刊少年ジャンプ」「#JUMP」のハッシュタグと梅田サイファー「JUMP」を使用した投稿を行うと、「週刊少年ジャンプ」公式TikTokアカウント（weekly_shonenjump_off）から再投稿されるかも!?また、キャンペーンにあわせてジャンプならではの特別なエフェクトが登場！「週刊少年ジャンプ」公式TikTokアカウントをフォローして続報を待とう！ ▼JUMP MV とは

週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックグループ所属アーティストのコラボMV企画。ジャンプ公式Youtubeチャンネルにて、随時配信中！

再生リストURL：

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6 ▼関連SNS

・ジャンプチャンネル公式X：https://twitter.com/jumpch_youtube

・ジャンプ公式X：https://twitter.com/jump_henshubu

・少年ジャンプ編集部公式X：https://x.com/jump_henshubu

・ソニーミュージック公式X：https://twitter.com/SonyMusic_JPN © SHUEISHA Inc. All rights reserved.

◾️「FLOOR KILLER」 2025年12月1日（月）リリース

M1.FLOOR KILLER (Prod. peko & Cosaqu)

feat. Cosaqu, KennyDoes, テークエム, peko & KOPERU

◾️TVアニメ『グノーシア』 2025年10月11日（土）より毎週土曜24:00〜TOKYO MX、BS11ほか各局にて放送中

※放送・配信日時は変更になる場合あり。 ▼放送情報

TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜

BS11 毎週土曜 24:00〜

とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜

群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜

テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜

MBS 毎週土曜 26:08〜

AT-X 毎週月曜 23:30〜 ▼先行配信情報

ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信

その他プラットフォームでも順次配信開始 ▼スタッフ

原作：petit depotto

キャラクター原案：ことり（プチデポット）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：花田十輝

音楽：深澤秀行

アニメーション制作：domerica ▼キャスト

安済知佳、長谷川育美、鬼頭明里、七海ひろき、瀬戸麻沙美、関 智一、早見沙織、悠木 碧、佐倉綾音、中村悠一、津田健次郎、花澤香菜、大塚剛央、江口拓也 公式サイト：https://gnosia-anime.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/gnosia_off

◾️＜47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin’〜＞ 【東京】2025年10月5日(日) open 17:00 / start 18:00 恵比寿ザ・ガーデンホール

【長崎】2025年10月9日(木) open 18:30 / start 19:00 長崎DRUM Be-7

【福岡】2025年10月10日(金) open 18:30 / start 19:00 福岡DRUM Be-1

【鹿児島】2025年10月12日(日) open 17:00 / start 17:30 Duckbill

【宮崎】2025年10月13日(月祝) open 17:00 / start 17:30 宮崎LAZARUS

【三重】2025年10月19日(日) open 17:00 / start 17:30 四日市 CLUB ROOTS

【埼玉】2025年10月25日(土) open 17:00 / start 17:30 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

【新潟】2025年10月26日(日) open 17:00 / start 17:30 NEXS NIIGATA

【北海道】2025年10月30日(木) open 18:30 / start 19:00 cube garden

【秋田】2025年11月1日(土) open 17:00 / start 17:30 秋田 Club SWINDLE

【青森】2025年11月2日(日) open 17:00 / start 17:30 青森Quarter

【岩手】2025年11月3日(月祝) open 17:00 / start 17:30 盛岡CLUB CHANGE WAVE

【高知】2025年11月8日(土) open 17:00 / start 17:30 X-pt.

【香川】2025年11月9日(日) open 17:00 / start 17:30 高松MONSTER

【岐阜】2025年11月13日(木) open 18:30 / start 19:00 岐阜club-G

【滋賀】2025年11月15日(土) open 17:00 / start 17:30 滋賀 U☆STONE

【和歌山】2025年11月16日(日) open 17:00 / start 17:30 SHELTER

【千葉】2025年12月19日(金) open 18:30 / start 19:00 柏PALOOZA

【静岡】2025年12月20日(土) open 17:00 / start 17:30 静岡UMBER

【山梨】2025年12月21日(日) open 17:00 / start 17:30 KAZOO HALL

【鳥取】2026年1月11日(日) open 17:00 / start 17:30 米子laughs

【島根】2026年1月12日(月祝) open 17:00 / start 17:30 出雲APOLLO

【広島】2026年1月14日(水) open 18:30 / start 19:00 SIX ONE Live STAR

【京都】2026年1月15日(木) open 18:30 / start 19:00 KYOTO MUSE

【石川】2026年1月17日(土) open 17:00 / start 17:30 金沢EIGHT HALL

【長野】2026年1月18日(日) open 17:00 / start 17:30 長野CLUB JUNK BOX

【兵庫】2026年2月7日(土) open 17:15 / start 18:00 Harbor Studio

【奈良】2026年2月8日(日) open 17:00 / start 17:30 奈良ネバーランド

【岡山】2026年2月11日(水祝) open 17:00 / start 17:30 YEBISU YA PRO

【山口】2026年2月12日(木) open 18:30 / start 19:00 周南RISING HALL

【佐賀】2026年2月14日(土) open 17:00 / start 17:30 佐賀GEILS

【熊本】2026年2月15日(日) open 17:00 / start 17:30 熊本B.9 V1

【大分】2026年2月18日(水) open 18:30 / start 19:00 大分DRUM Be-0

【愛媛】2026年2月21日(土) open 17:00 / start 17:30 WstudioRED

【徳島】2026年2月22日(日) open 17:00 / start 17:30 club GRINDHOUSE

【神奈川】2026年3月6日(金) open 18:15 / start 19:00 横浜ベイホール

【栃木】2026年3月7日(土) open 17:00 / start 17:30 HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

【宮城】2026年3月8日(日) open 17:00 / start 17:30 仙台darwin

【山形】2026年3月14日(土) open 17:00 / start 17:30 山形ミュージック昭和Session

【福島】2026年3月15日(日) open 17:00 / start 17:30 郡山Hip Shot Japan

【茨城】2026年3月17日(火) open 18:30 / start 19:00 mito LIGHT HOUSE

【群馬】2026年3月19日(木) open 18:30 / start 19:00 前橋DYVER

【富山】2026年3月21日(土) open 17:00 / start 17:30 MAIRO

【福井】2026年3月22日(日) open 17:00 / start 17:30 福井 CHOP

【愛知】2026年3月24日(火) open 18:15 / start 19:00 名古屋クラブクアトロ

【大阪】2026年4月4日(土) open 17:00 / start 18:00 なんばHatch

【沖縄】2026年4月11日(土) open 17:00 / start 17:30 沖縄セントラル

【沖縄】2026年4月12日(日) open 15:30 / start 16:00 沖縄セントラル チケット：https://w.pia.jp/t/umeda-cypher/