エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１４日、岩手・金ケ崎町で小学４〜６年生６０人を対象とした無料の野球教室「『岩手から世界へ』 菊池雄星野球教室」を行った。

野球教室を行うのは「数十年ぶり」という雄星。３４歳になって久々に行ったことについては「未来を作るのは子供たち。僕も父親になって子供への接し方、子供たちに対する思いに変化が出てきた。子供たちにものを送るとか、何かを渡すとかではなくて、触れあう。メジャーリーガー、プロ野球選手が言葉だけではなく、インパーソン（直接）で接することが何より子供たちに大切なことと感じているので、（日本に滞在する）限られた日数の中でこういうことをできるのもわずかだけど、できる限り直接触れあいたい、それが大事なのかなと思う」と説明した。

岩手にはプロ野球球団はなく、なかなか間近にプロ野球選手と接することは難しい。雄星は自身が小学６年時に参加した野球教室を思い返しながら「僕も小さいときにプロ野球選手が岩手に教えに来てくれたことを覚えている。今でも誰がというのは忘れず覚えている。きっとこの日が子供たちにとって１０年後、２０年後も記憶に残る日だと思うので、しっかりと責任を果たしたいと思う」と口にした。

雄星が小学６年時に岩手で野球教室を行ったのは元広島、巨人の川口和久氏と元横浜、巨人の屋敷要氏だったといい「川口さんは『やっと、ピッチャーが来たぞ』と言ってくれたのを覚えている。１００人くらいいて、順番的に（雄星が）最後から２番目くらいで、『やっと左の本格派が来た、教え甲斐がある』と言ってくれたのは覚えている。屋敷さんは怖かったです」と冗談交じりに振り返っていた。