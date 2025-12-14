【3COINS】の新作キターーッ！ 330円で大人がこなれる♡「最旬ヘアアクセ」

大人の装いにこなれ感を演出したいなら、ヘアアクセサリーを新調するのがおすすめ。【3COINS（スリーコインズ）】は、プチプラでトレンドアイテムやオシャレで便利なグッズが見つかる、オシャレ好きの強い味方です。そんな3COINSから、今回ご紹介するのは、シンプルなまとめ髪に映える「最旬ヘアアクセ」。手軽さと上品さが両立した、新作ヘアアクセサリーをピックアップします。

なめらかな曲線デザインが大人っぽい

【3COINS】「メタルデザインバンス」\330（税込）

流れるような曲線を描く立体的なバンスクリップ。光沢感のあるゴールドカラーで、大人っぽい印象です。約縦4 × 横7.5cmとややコンパクトで、ハーフアップにぴったり。華やかでありながら髪に自然に馴染むので、幅広い場面で活躍しそうです。

上品な小さめバナナクリップ

【3COINS】「サティーナメタルバナナ」\330（税込）

こちらのバナナクリップは、マットなゴールドが上品な雰囲気。べっ甲風のクリア素材にゴールドカラーを組み合わせています。軽くて扱いやすそうな小さめサイズで、ポニーテールにもおすすめ。ゴムで結ぶよりこなれた雰囲気になり、大人っぽいヘアアレンジを楽しめそうです。

レザー風素材でシックな雰囲気に

【3COINS】「フェイクレザー調シュシュ」\550（税込）

こちらは、今の季節のまとめ髪にぴったりなレザー調素材のシュシュ。写真のボルドー系カラーのほか、淡いブルーとイエローのカラー展開があります。レザー調素材の質感によって、シックな雰囲気を演出できそう。シンプルなポニーテールに付けるだけで、こなれ感抜群です。

遊び心のあるフラワーモチーフ

【3COINS】「ラメフラワーバンス」\330（税込）

ハーフアップにちょうどよい大きさのバンスクリップ。フラワー型にくり抜かれていて、さりげなく遊び心をプラスできそうです。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、気になるときにサッと髪をまとめられるのが嬉しいポイント。カバンの中に入れておくと重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri