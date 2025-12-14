宝塚歌劇団を来年２月２２日付で退団する雪組トップ娘役・夢白（ゆめしろ）あやが１４日、兵庫・宝塚大劇場での雪組公演千秋楽でサヨナラショーを行った。

９年目での集大成となる夢白。サヨナラショーでは「ベルサイユのばら―『フェルゼン編』―」（２４年）より「王妃、その罪の先に」を濃紺色のロングドレス姿で銀橋で熱唱。客席おりでしっとり歌い上げる場面もあった。トップスター・朝美絢（あさみ・じゅん）とは「仮面のロマネスク」（同年）より「あなたがいるから」と、「愛の不時着」（同年）より「あなたが見つけられるように（もう一歩だけ）」をデュエットで披露し、約２０分間のサヨナラショーを夢白の色に染めあげた。

退団セレモニーでは「この劇場で毎日公演できることが本当に幸せでした。たくさんの壁を乗り越えてきましたが、１人ではこえられなかった壁です」と支えてくれた周囲に感謝。「東京の千秋楽まで、私らしく、この宝塚人生をまっとうしていきたい」と笑みを浮かべながらあいさつ。４回のカーテンコールに応え、朝美から「（卒業する）３名の美しすぎる姿に心からの拍手を送りたいと思います」と声をかけられ、全員が感無量の表情を浮かべた。

東京宝塚劇場は来年１月１０日〜２月２２日に上演される。