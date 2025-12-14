12月13日21時に放送となったラジオ番組「LuckyFes×BARKS radio」に、SILENT SIRENの3人がやってきた。

2023年冬の活動再開を皮切りに、新曲の発表、アルバムのリリース、ライブやイベント出演、そして全国ツアーにフェス出演、ワンマンライブから対バンイベントに至るまで、精力的な活動を見せるSILENT SIRENだが、12月7日には新曲「棘にハチミツ」がリリースされた。

気付けば2025年で結成15年、ひとつの節目を迎え、さらなる音楽性の多様化とガールズバンドシーンを牽引する存在として、またギアを1段上げてアクセルを踏み込んでいる状況だ。

左から、あいにゃん、DJ DRAGON、すぅ、ゆかるん

──（DJ DRAGON）今回はなんとSILENT SIRENの皆さんが遊びに来てくれました。

すぅ（Vo, G）：ボーカルギターのすぅ（吉田菫）です。

あいにゃん（B）：ベースのあいな（山内あいな）です。

ゆかるん（Key）：キーボードのゆかこ（黒坂優香子）です。

SILENT SIREN：よろしくお願いします。

──（DJ DRAGON）SILENT SIRENといえば、デビュー後ガールズバンド史上最短で武道館単独公演を行い、その後に横浜アリーナ、ワールドツアーも行う活躍を見せてきましたが、2024年はLuckyFesにも初出演していただきまして、盛り上がりましたよね。ファンもそうですけど、ラジオリスナーの方からも「SILENT SIRENをLuckyFesに呼んでください」という声が多かったんですよ。

ゆかるん（Key）：うわ、嬉しい。ありがたいです。LuckyFesの会場に到着した時、駐車場の係のおじさまがすごいニコニコの笑顔でラッキーポーズをしながら「ラッキー」って言ってくださったんです。それがすごく嬉しくって一気にハッピーな気持ちになって、あの日会場内で多分1番私達が「ラッキー♡」って言ってました（笑）。

SILENT SIREN＠LuckyFes’24

すぅ（Vo, G）：最初から最後まで「ラッキー」って言ってた（笑）。

あいにゃん（B）：ステージ上でも言って、なんなら終わった後もずっと言ってたよね。

ゆかるん（Key）：それこそ車で帰るときも、その駐車場の係の方に「ありがとうございました、ラッキー♡」って。

──完璧です。

ゆかるん（Key）：ほんとスタッフさんも皆さん笑顔で、あったかいフェスでしたね。

──（DJ DRAGON）そんなSILENT SIRENですが、2025年は結成15周年にもなるんですけど、15年経っても全然変わらないですね。

すぅ（Vo, G）：嬉しい。ありがたい。

──（DJ DRAGON）いやほんと、お世辞抜きですよ。

ゆかるん（Key）：気持ちは変わらないです、ほんとに。

──（DJ DRAGON）音楽をやっている人は若いですよね。

すぅ（Vo, G）：気持ちがフレッシュっていうか、なにか楽しく好きなことやっている人って若い印象とかありますよね。

──（DJ DRAGON）まさにSILENT SIRENの3人がそうですね。

すぅ（Vo, G）：気を引き締めてまいります（笑）。

山内あいな

すぅ

黒坂優香子

──（DJ DRAGON）15年を振り返るといかがですか？

すぅ（Vo, G）：「15年経ったんだ」っていう感覚もありますね。なんかあっという間だったので。

──（DJ DRAGON）忙しい日々に追われて、時間の過ぎ去るのがわからないぐらいのスピードだったんじゃないかと思うんですけど。

すぅ（Vo, G）：そう、結構バタバタしてた時はありましたね。いや、でもほんと波乱万丈なバンド人生というか、大先輩に比べたらまだ15年なんですけど、それでもドラマティックな15年でしたね。すごい大変なこともあったけど、仲間やファンの方に支えられて、ほんと濃厚な15年を過ごしたなって思います。活休2年を含んでいるので、そこがあったからこそ、今はよりいっそう楽しめているというか、絆が強くなってステージに戻ってこれた感覚があるので、全部が大切な時間だったなって思います。

──（DJ DRAGON）活動再開は何よりファンにとって嬉しいことだったけれど、何よりメンバーの皆さんが1番嬉しかったのかな。

すぅ（Vo, G）：自分たちが1番嬉しかったと思います。休止中もずっと一緒にいたので、絆はより深まったなと思います。

──（DJ DRAGON）そして、2025年9月には結成15周年記念イベントとして女性アーティストにフォーカスしたライブイベント＜SHE SCREAM ROCK＞を開催しましたね。SCANDALとのツーマンでしたが、どうでしたか？

あいにゃん（B）：いやもう、すごく熱くて忘れられない夜になりました。今思い出しても、お互いのステージが本当に熱くて、スキャンダルのステージを見てMCを聞いて私たちも熱くなって、その日だけのロックな演奏だったりMCができたんじゃないかなって思います。自分たちで言うのも変なんですけど「伝説の夜」でした。

──（DJ DRAGON）おーすごい。

あいにゃん（B）：太文字で書いてください。「伝説の夜」。

──（DJ DRAGON）2025年は精力的に活動してきたSILENT SIRENですけど、2025年もあと少し。今年を振り返ってどうですか？

ゆかるん（Key）：2025年は年明けからすぐツアーを回ったり、かなり久々に海外ライブもしたり、学祭ライブにも呼んでいただいて、各地のファンの方々に久々に会いに行けた年でした。改めてSILENT SIRENを好きでいてくれるファンのみんながこんなにいてくれるんだっていうことを感じられた年で、みんなに会いに行けて嬉しかった。

──（DJ DRAGON）学園祭もいいですよね。若い世代には「初めて観た」「YouTubeでは観ていたけど」という人もいると思いますし。

ゆかるん（Key）：それこそ学祭では「TikTokで知りました」みたいな子もすごい多くて。嬉しいよね。

──（DJ DRAGON）学園祭に呼ばれるっていいですよね。

ゆかるん（Key）：呼んでもらえると嬉しいです。

──（DJ DRAGON）そして、12月7日には新曲「棘にハチミツ」がリリースされましたが、15年間やってきて、曲作りやアプローチに変化はあるんですか？

「棘にハチミツ」

すぅ（Vo, G）：「棘にハチミツ」は人気漫画『黒崎くんは独占したがる』の実写ショートドラマの主題歌として書き下ろしさせてもらった曲なので、作品のテーマに沿って書いた楽曲になるんですけど、昔はTikTokってなかったですよね。

──（DJ DRAGON）まだなかったですね。

すぅ（Vo, G）：私たちは、基本的にライブ映えする曲を中心として考えているんですけど、今の時代で言えば、割と「TikTokでどうバズるか」「どこが切り取られるか」「どうしたら若い世代が踊ってくれるか」とか、そういう思考も含めた曲作りに変わっていますね。いわゆるバンドマンにとってもそういう傾向になっているのは、時代の流れに乗った制作の方向性なのかなと思います。

──（DJ DRAGON）さすが、そういった意識をきちんと持っているんですね。女子力高い。

すぅ（Vo, G）：そう捉えればいいのか（笑）。「うちら、女子力高いから」って。でもTikTokは難しいですよ、ほんと。

──（DJ DRAGON）SILENT SIRENの楽曲で踊ったり歌ったりしてもらいたいですね。

あいにゃん（B）：今年結成15周年ということで年末12月30日（火）にZepp DiverCity（TOKYO）にワンマンライブが決定しておりまして、＜SILENT SIREN 年末スペシャルライブ2025〜15年でこんなにたくさん曲ができました〜＞というタイトルなんですけど、15年分の懐かしい曲のどれかが聴けるんじゃないかな（笑）みたいなライブをやります。自分たちで思い出のある曲を選んだり、何年ぶりかわかんない曲とかもやっちゃおうかなって思ってます。

──（DJ DRAGON）凄い。ベスト的な内容になりそうですね。年末ですから、仕事納めも終わって学生もお休みなのでいいですね。

ゆかるん（Key）：学生さんといえば、今回「アンダー18チケット」というものを作りまして、18歳以下の方だったら3131円なんです。まだSILENT SIRENのライブは行ったことない、TikTokでは聴いたことあるけどライブは行ったことないよっていう学生のみんなにも来てほしいなと思ってます。

──（DJ DRAGON）親子でもね。

ゆかるん（Key）：親子でもぜひぜひ。

すぅ（Vo, G）：来年は、ライブしてライブしてライブして今年以上にライブな1年にしたいなと思いますし、楽曲も15年かけて作ってきたものに誇りを持って、たくさん楽曲をみんなに届けていきたいなと思います。

──（DJ DRAGON）これからの活躍も応援しています。本日はありがとうございました。

取材・文◎烏丸哲也（BARKS）

＜SILENT SIREN 年末スペシャルライブ2025〜15年でこんなにたくさん曲ができました〜＞

2025年12月30日(火)

開場 17:00 ／ 開演 18:00

＠Zepp DiverCity (TOKYO)

1Fスタンディング ￥6,000 (税込) ※整理番号付き

1F指定席 ￥8,000(税込)

2F指定席 ￥8,000(税込)

https://silent-siren.com/special/251230LIVE/

＜SHE SCREAM ROCK vol.2 ~SILENT SIREN ×East Of Eden~＞

2026年2月27日(金)

＠KT Zepp Yokohama

https://silent-siren.com/shescreamrockvol2/

