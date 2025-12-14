¡Ö¼åµ¤¤Î3Ï¢Ê£¤À¤±¤É¡×¿ÀÉôÈþºé¤¬GⅠ2½µÏ¢Â³ÅªÃæ¤Ë¡Ö¿À～¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ã¤¹¡×¡Ö°áÁõ¥³ー¥ÇÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½µËö¤Ï¥¦¥Þ¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¿ÀÉôÈþºé¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¡×¡ÊGⅠ¡Ë¤ÇÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¸«»ö¡ª2½µÏ¢Â³¤ÇGⅠÅªÃæ¡¡¾Ð´é¡õÇÏ·ô¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ç¤¹
¡¡¡ÖG1¥ìー¥¹£²½µÏ¢Â³ÅªÃæ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö£²½µÏ¢Â³ÅªÃæ¤Ã¤Æ¡¡¶¥ÇÏ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¤¿¤Ö¤ó½é⁈¤Êµ¤¤¬¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¼åµ¤¤Î3Ï¢Ê£¤À¤±¤É¡¢¡¢´ò¤·¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢ÅªÃæÇÏ·ô¤È¹õ¤Î¥»ー¥¿ー¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£ÇÏ·ô¤Ï3Ï¢Ê£¤Î¼´£±Æ¬Î®¤·¤ÇÁê¼ê5Æ¬¤Î10ÅÀÇã¤¤¡£3Ãå¤Î⑰¥¿¥¤¥»¥¤¥Üー¥°¤¬¼´¤Ç¡¢1Ãå¤Î⑨¥¹¥¿ー¥¢¥Ë¥¹¡¢2Ãå¤Î⑤¥®¥ã¥é¥Üー¥°¤òÁê¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ï¢Ê£⑤―⑨―⑰6470±ß¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥¿ー¥¢¥Ë¥¹¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡¡¿Ø±Ä¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡¤ÁÇÏ¤È´Ø·¸¼Ô¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¿À～¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ã¤¹¡×¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¢¡Ö°áÁõ¥³ー¥ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë