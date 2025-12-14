「1万1千人超え」も初到達、前年比108％で躍進

Jリーグは12月14日、2025シーズンの全公式戦日程終了に伴い、年間総入場者数が過去最多となる1350万3210人に達したと正式発表した。

前年比108%となり、リーグ発足以来初めて年間1300万人を突破。過去最多記録を大きく塗り替えた。

この記録は、同日に行われた「明治安田J2昇格プレーオフ2025決勝」および「J3・JFL入れ替え戦」の終了をもって確定したもので、J1からJ3、各種プレーオフを含むJリーグ全公式試合が対象となる。

また、1試合あたりの平均入場者数においても、史上初めて1万1千人を突破。2024年シーズンの水準を超える結果となり、記録的なシーズンとなった。

Jリーグはリリースの中で「今シーズンも多くのファン・サポーターの皆さまにご来場いただき、心より御礼申し上げます」と謝意を述べている。

Jリーグでは今季、地域密着型の取り組みやスタジアム体験の向上、各クラブによる魅力あるプロモーションが積極的に展開され、観客数増加に大きく貢献した。発足から30年以上を経てなお進化を続ける国内リーグの勢いを示す象徴的な数字となった。（FOOTBALL ZONE編集部）