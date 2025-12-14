À¤³¦Î¦¾å7°ÌÆþ¾Þ ¾®ÎÓ¹áºÚ¡Öº£»×¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¤â¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÈÁö¡É Îý½¬µÙÆü¤â60ÒÁö
¢£Âè14²óÉÙ»Î»³¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê14Æü¡¢»³Íü¸©¡¦ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡Ë
9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜÀª3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î7°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ê24¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÙ»Î»³¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ëÂç²ñ¤À¡£4Ç¯Á°¡¢¼«¿È½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÉÙ»Î»³¥Þ¥é¥½¥ó¡£Åö»þ¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø2Ç¯À¸¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥à¤Ï3»þ´Ö27Ê¬51ÉÃ¡£¤½¤Î¸å¡¢22¡¢23Ç¯Âç²ñ¤òÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯1·î¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï2»þ´Ö21Ê¬19ÉÃ¡£1»þ´Ö°Ê¾å¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç7°Ì¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿»ö¤â¤¢¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤Ï»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¡ÖÁö¤ë»ö¤¬¹¥¤¡×¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼Ã£¤«¤é¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤â²÷¤¯±þ¤¸¤ë¡£¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£ ¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¯Áö¤ë¤È¤¤¤¦·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³¥Þ¥é¥½¥ó¤«¤é¡¢Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤¯Áö¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ö¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥Ê¡¼Ã£¤òÁ÷¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»Î»³¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿´¶¤¸¤¬¼«Ê¬¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤â¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Þ¥é¥½¥óÁö¤ë¤ó¤À¤¢¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾®ÎÓ¡£ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Áö¤ë»ö¤¬¹¥¤¤Ê¾®ÎÓ¤é¤·¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿É¤¤¤È¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡ÉÁö¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÜÅö¤ËÁö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤µ¤«1¤«·î¤Ç1380Ò¼«Ê¬¤¬Áö¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð7·î¤È¤«8·î¤È¤«ËÌ³¤Æ»¤Î»ÎÊÌ¤Ç1Æü3²ó20Ò¥¸¥ç¥°¤ò¤·¤Æ60ÒÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤¬È´¤¤ÎÆü¡ÊµÙ¤ß¤ÎÆü¡Ë¤Ç¤¹¤è¡£º£»×¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¤â¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡ÉÁö¡É¤«¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²û¤«¤·¤¤¥ì¡¼¥¹²ñ¾ì¤ò»×¤¤½Ð¿¼¤½¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤ÎÂç²ñ¤«¤é¾®ÎÓ¤Î¤è¤¦¤ÊÂåÉ½¤òÇØÉé¤¦¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
