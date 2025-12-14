¡Úºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦Gµ¡ÛÍèÇ¯¤ÎÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ª¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°3°Ì¤È¹¥Ä´¤Î¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤Ïº£Ç¯Gµ2¾¡ÌÜ¡ª
¿·À±¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë2½µ´Ö¡£
¤½¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë2ºÐ½÷²¦·èÄêÀï¤Îºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦Gµ¤Ï¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Å¾Þ¥¦¥£¥Ê¡¼ÉÔºß¤ÇÂçº®Àï¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Áö¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæµþ2ºÐS¡¦G·¤ÇÀË¤·¤¯¤â2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡£
Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2026Ç¯ÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤Ï¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯¤ÎGµ2¾¡ÌÜ¡£
¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï10ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2Ãå¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¡¢3Ãå¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¤¬Æþ¤ê¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤ÏºÇ¸åÊý¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤à¤â5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£