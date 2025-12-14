レイズFAのメジャー通算74発大砲　日米韓の争奪戦を制したのはマーリンズ！　楽天＆西武が獲得調査と報じられるもメジャー残留へ

マーリンズとの1年契約で合意した報じられたクリストファー・モレル(C)Getty Images

争奪戦を制したのはマーリンズだった。マーリンズの球団公式サイトは現地時間12月12日、レイズからフリーエージェント（FA）となっていたクリストファー・モレルとの1年契約に合意したと、関係者の話として伝えた。

モレルの名前は日本のメディアでも報じられたばかりだった。11日にエドウィン・ヘルナンデス記者が自身のXに投稿。「楽天イーグルスと埼玉西武ライオンズから、獲得へ強い関心を寄せられている」と伝えていた。ところが、一夜明けると、メジャー残留で決着。同じフロリダ州に本拠を置くチームに移籍した。

別の中南米やアジア事情に詳しいフランシス・ロメロ記者はXで「モレルにはNPBやKBOの球団も強い関心を示していたと、複数の情報筋で確認が取れた」と報じた。内外野の複数ポジション守れる右の長距離砲で、日米韓による争奪戦を、マーリンズが制した格好だ。

ドミニカ共和国出身の26歳は、2022年にカブスでメジャーデビューを果たした。2年目の23年には107試合の出場ながら、26本塁打と長打力を発揮。打率.247、70打点で飛躍を期待させた。だが、翌24年はカブスとシーズン途中に移籍したレイズの2チームで合計152試合に出場したものの、打率.196、21本塁打と確実性に欠いた。

今季は105試合で打率.219、11本塁打と本数も減らし、11月になってノンテンダーFAとして退団していた。4年連続100三振以上で、打撃の荒さも目立った。