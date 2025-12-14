志田こはく、カレンダーお気に入りはわんことのカット 夢が実現「祖父母の家で飼っているポメラニアン」
俳優の志田こはく（21）が14日、東京・ブックファースト新宿店で2026年版カレンダー発売イベントを開催した。
【写真】“鬼カワイイ”笑顔を見せる志田こはく
志田はスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の11月30日放送の第40話に、飲酒が発覚したことにより降板した今森茉耶（19）が演じていた一河角乃／ゴジュウユニコーン役として出演。好演し、代役とは思えないほどの存在感を発揮している。
カレンダーは今年の夏に都内のスタジオで撮影。「去年より素に近い。ヘアメイクもナチュラルに仕上げてもらった。でも衣装はカジュアルでポップで自分らしさが詰まったカレンダーになっています」と笑顔。お気に入りカットは5月＆6月のページ。「祖父母の家で飼っているポメラニアン2匹と一緒に初めて撮影させてもらいました。念願のカットで」とうれしそうに話していた。ちなみにポメラニアンのイヌはブラザーではないという。
また、間もなくクリスマス。「毎年、志田家恒例でクリスマスパーティーをやるんです。おいしいものをたくさん食べて、クリスマスソングを流しながら、たのしく過ごせたら」とイメージしていた。
