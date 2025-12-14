尾碕真花「コルミノ」監督とタッグ組んだ写真集見せたい人「大丈夫だよって言ってあげたい」【わー!!!】
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の尾碕真花が14日、都内で行われたセカンド写真集「わー!!!」（東京ニュース通信社）発売記念会見に出席。写真集を見せたい人を明かした。
◆尾碕真花「コルミノ」監督とタッグ
本写真集を撮影したのは、映画監督・写真家として活躍中の枝優花氏。2人はドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」の演者と監督として出会い、意気投合。”今”の自分をさらけ出せるカメラマンと一緒に写真集をつくりたい、という尾碕の希望が実現したタッグとなった。枝監督と尾碕の”2人旅”というテーマを掲げ、選ばれた舞台は韓国。たくさん食べて、笑って、遊んで、ここでしか見られない、自由で飾らない尾碕の姿、表情を切り取った。
◆尾碕真花、タイトル「わー!!!」の理由
「わー!!!」というタイトルは尾碕の提案だったそうで、尾碕は「私、『わー!!!』ってよく口癖で言うんですよ。嬉しい時もおいしそうなものを見た時も、びっくりした時も引いている時も、割と『わー!!!』を多用する癖がある」と告白。尾碕は「今回はタイトルにあまり意味を持たせたくないな、と思っていて」と続け「写真集って頻繁に出すものではないので、ちょっと特別味があるとは思うんですけど、今回は大好きな人たちと行った旅の思い出をアルバムで見せているようにしたかった」と語った。
さらに尾碕は「『尾碕真花ってこういう人なんです』、『こう見てほしい』というのをゴリ押ししたくなかった」とも明かし「なので、なるべくタイトルに意味を持たせたくないな、と思って『わー!!!』にさせて頂きました」と説明した。
◆尾碕真花、写真集見せたい人明かす
写真集を見せたい人に関しては「過去の自分に見せてあげたいです」と告白。「仕事で悩んでいた時期ももちろんありますし、『こんな風になれるから大丈夫だよ』って言ってあげたいので、過去の自分に見せてあげたいです」とほほ笑んだ。
お気に入りカットを明かす場面で尾碕は、普段と雰囲気が違うメイクに挑戦したというカットを紹介。さらに、1ページに何種類ものカットが掲載されているページもお気に入りだと明かした。そのページについて尾碕は「すっごいお酒を飲んでいるのがわかると思うんですけど、実はこれ初日の夜なんですよ。次の日も朝から撮影が続くにも関わらず、そうは見えない飲みっぷりというか（笑）」と当時の状況を説明。「お酒を飲んで楽しく陽気になっていく様がコマ送りみたいになっている写真がすごく好き」と声を弾ませた。
◆尾碕真花、お酒事情
お酒は強いのかと聞かれると、尾碕は「強いか弱いかで言ったら強い方だと思います」と回答。今後挑戦してみたいお酒については「私、ウイスキーがまったく飲めなくて。ハイボールとかも飲めないんですよ」と打ち明け「ハイボールって太りづらいお酒って言われているので。これから歳を重ねていく上で痩せづらくなったりすると思うので、そろそろウイスキーを飲めるようになりたいなって思っています」と意気込んだ。お酒を多く飲む日はあまり食べないようにしているとも話し「飲む日は飲むので、他の日で食べないようにプラマイゼロに持っていくようにしています」と体型維持に気をつけていることを明かした。 （modelpress編集部）
