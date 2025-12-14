広島の新井貴浩監督が１４日、現役ドラフトで楽天から獲得した辰見鴻之介内野手について「彼のような存在は、戦っていく上で必要。すごく楽しみにしている」と、加入を歓迎した。

育成入団から２度の支配下昇格を繰り返し、１軍出場は２試合のみ。今季も１軍出場はなかったが、イースタンで断トツの３１盗塁をマークした。指揮官は「成功率も高いし、１８９打席で２割８分、打っている。いろんなところを守れるし、すごく楽しみにしています。ウチに来て成長してもらいたいし、環境が変わることによって、彼もチャンスだと思う」と、期待した。

一方で、大道温貴投手のヤクルト移籍が決まった。就任１年目の２３年にリリーフ４８登板でブルペンを支えた。「（２３年は）いいもの見せてくれて、去年今年となかなか自分でも思うようなボールを投げられてない悔しさはあると思う。環境が変わることによって、彼本来のボールを投げてもらいたい」と、エールを送った。

この日は、広島市内で来年２月末まで公式サポーターを務める乳酸菌生成エキス「ラクティス」による「ウェルネス＆ハッピートークショー」に出演。「ラクティス大使」のＤＡ ＰＵＭＰのＹＯＲＩも出演。トークショーの模様は後日、広島ＦＭ「Ｍａｓｈ Ｔｈｅ Ｒａｄｉｏ」で放送される。