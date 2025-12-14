日本馬と激闘を繰り広げた香港最強馬にＳＮＳでは驚がくの声があがっている。１４日に香港・シャティン競馬場で開催された香港カップ（芝２０００メートル）は、日本からベラジオオペラとローシャムパークの２頭が出走したが、主戦のジェームズ・マクドナルド騎手とコンビを組んだ地元王者ロマンチックウォリアー（セン７歳、Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が勝利。再び日本馬を蹴散らし４連覇を達成した同馬に、Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド上位に入るなど反響を見せた。

２番枠から好スタートを切ったロマンチックウォリアーは道中は３、４番手。楽な手応えのまま迎えた最後の直線でベラジオオペラが迫ってきたが、最後まで後続を抜かせず堂々と先頭でゴールした。

サウジＣは初ダートで相手がフォーエバーヤング、ドバイ・ターフは出来落ちでも２着だった同馬。前走のジョッキークラブＣは、５月に左前の球節に軽度の骨折が判明したため、７か月半ぶりのレースで、７歳後半という年齢で全盛期ほどではないという不安もあったが、終わってみれば後半３ハロン３２秒７８という究極の上がり勝負を、ノーステッキで制していた。

今回、長期休養明けを使った反動もなく、貫禄のパフォーマンスでゴールデンシックスティを上回るＧ１・１１勝目を挙げた同馬に、ＳＮＳでは「危なげない勝利！」「来年のサウジカップが楽しみすぎる」「化け物だな」「戦神の如く圧倒的勝利」「強すぎワロタ」「エバヤンって本当に凄かったんだなあ…」「浪漫勇士最強」など大きな反響がの反応が寄せられている。