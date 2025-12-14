２６年２月に退団する宝塚歌劇団雪組トップ娘役・夢白あやが１４日、兵庫県の宝塚大劇場で『ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜／ｐｒａｙｅｒ〜祈り〜』の千秋楽を迎え、本拠地に別れを告げた。

公演後にサヨナラショーに登場した夢白。２４年『仮面のロマネスク』の「あなたがいるから」でトップスター・朝美絢とのデュエットや、同年『ベルサイユのばら』の「王妃、その罪の先に」でソロなど６曲を披露した後は、同年『愛の不時着』での「ファッションの女王」を雪組全員で歌い踊り、喝采を浴びた。

そして黒紋付きに緑の袴の正装で大階段を下り、朝美や同期から花束を受け取ると「たくさんの壁を越えてきました。しかしこれは、決して一人では越えられないものでした」と振り返った夢白。家族、スタッフ、上級生、同期らに感謝の言葉を述べ、最後に「何より、夢白を見つけ、どこまでも追いかけてくださったファンの皆さまがいたから、私はここでこうして輝いて走り続けてこれました。東京の千秋楽まで、私らしく宝塚人生を全うしたいと思います。本当にありがとうございました！」と笑顔であいさつし、客席から大きな拍手を浴びていた。

夢白は東京都出身で、２０１７年に１０３期生として入団。宝塚の娘役らしい華やかな容姿で注目され、宙組配属後１作目となる『神々の土地』新人公演で主人公の相手役に抜てき。１８年には有望初舞台生が選ばれる阪急阪神初詣ポスターのモデルにも選ばれた。２０年９月に雪組に組替え。２２年１２月にトップ娘役に就任し、前トップスター・彩風咲奈や朝美絢とのコンビで人気を誇った。

東京宝塚劇場での公演は２６年１月１０日〜２月２２日。