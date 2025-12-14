「椿賞争奪戦・Ｇ３」（１４日、伊東）

深谷知広（３５）＝静岡・９６期・Ｓ１＝が、最終２角３番手からのまくりを決めて１着。１５年１２月以来２回目の伊東記念優勝。Ｇ３は３月名古屋以来２４回目。２着には深谷マークの簗田一輝（静岡）、３着には清水裕友（山口）が入った。また９Ｒで行われたレインボーカップチャレンジファイナルは伊藤涼介（２４）＝広島・１２７期＝が優勝した。

深谷が今年の最終戦を優勝で締めくくった。レースは前受けを選択。積極型の中野慎詞（岩手）が先頭の東北ラインを出して３番手を確保すると、最終２角から練習仲間の簗田を連れてまくり発進。中野後位の成田和也（福島）のけん制を乗り越えるとさらに加速。簗田の猛追も振り切って、３月名古屋以来の記念優勝を達成した。「簗田が仕事をしてくれると信頼していた。脚をためて仕掛けたら、いい踏み込みができた」とワンツー決着に笑みがこぼれた。

２１年１月に愛知から静岡へ移籍。今年は２月に静岡記念を優勝し、年末には伊東記念を優勝と地元戦で結果を残した。「前半は良かったけど、後半は膝のケガでうまく機能しない１年だった。でも、ここに来てサプリや治療の成果が出て痛みが治まった。来年はいい結果が出せるように、１日だけ休んで２日後から追い込んで練習します」ときっぱり。来年こそＧ１制覇、グランプリ出場を決めて競輪ファンの期待に応える。