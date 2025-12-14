志田こはく、カレンダー発売イベントで“鬼カワイイ”からの“よっ！ユニコーン！”披露 『ゴジュウジャー』に一河角乃の代役で出演＆好演
俳優の志田こはく（21）が14日、東京・ブックファースト新宿店で2026年版カレンダー発売イベントを開催した。
【動画】『ゴジュウジャー』代役出演・志田こはくが“鬼カワイイ”ポーズ披露！
志田はスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の11月30日放送の第40話に、飲酒が発覚したことにより降板した今森茉耶（19）が演じていた一河角乃／ゴジュウユニコーン役として出演。好演し、代役とは思えないほどの存在感を発揮している。
カレンダーは今年の夏に都内のスタジオで撮影。「去年より素に近い。ヘアメイクもナチュラルに仕上げてもらった。でも衣装はカジュアルでポップで自分らしさが詰まったカレンダーになっています」と笑顔。今年を振り返ると「たくさんご縁の支えられた。新しいお友達や仲間にも出会えた。自分にとって心に残る1年でした」としみじみ。来年はたくさん体を動かす1年にしたいそうで「習っていたフィギュアスケートを、また本格的に始めたいです。アクションモノの映画やドラマにも出演できるように頑張りたいです」と話していた。
