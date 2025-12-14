BAMBI WATERブラが3年連続1位！受賞アイテムの魅力を徹底チェック

“Quality Wear”ブランドとして支持を集めるBAMBI WATERから、嬉しいニュースが到着しました。看板アイテムであるスタイルナイトブラが、楽天年間ランキング2025のインナー・下着・ナイトウェアジャンルで3年連続1位を受賞。さらにアパレル全体では年間2位、総合ランキングでも25位に輝き、多くの女性から愛されるブランドであることが改めて証明されました。他にも人気のプロテインやインナーが続々と入賞し、その勢いはますます加速しています♡

3年連続1位のスタイルナイトブラ

「BAMBI WATER スタイルナイトブラ」は、外出時もおうち時間も快適に使える万能ナイトブラ。柔らかい着け心地ながら高いホールド力を実現し、脇高設計で横流れを防止。

特殊加工のリフトパッドが丸みのある美しいシルエットをキープします。使い勝手の良さとデザイン性で幅広い世代から支持されているアイテムです。

人気の美容系アイテムもランクイン

ダイエット・健康ジャンルで年間3位を受賞した「プロテインシェイク」は、Wプロテインと11種の栄養機能食品を配合し、美容成分もたっぷり。

人工甘味料不使用で低カロリー・低糖質・低脂質を実現し、置き換えダイエットにもぴったりです。

また、「スタイルナイトブラシームレス」は、独自パネルによるホールド力と快適さを両立。

さらに、特許(*1)取得のCOMBINE製法を採用した「ブラ イン サラキャミソール」も入賞し、高機能インナーの支持の高さがうかがえます。

ブランドの存在感を示す受賞歴

楽天市場の全3.6億商品が対象となる年間ランキングで、総合25位にランクインしたBAMBI WATER。インナーから美容アイテムまで幅広いカテゴリで存在感を発揮しています。

ランキングでは売上高と売上個数をもとに評価されるため、多くの愛用者から“選ばれ続けるブランド”であることが証明された形に。

機能性とデザイン性を兼ね備え、ライフスタイルに寄り添うアイテム展開が魅力です。

毎日を支える“Quality Wear”を味方に♡

多くの女性たちから選ばれ続けてきたBAMBI WATERのアイテムは、毎日の心地よさや美しさをそっと支えてくれる存在。

ナイトブラから美容アイテムまで幅広く展開されており、自分のライフスタイルに合った選択ができるのも魅力です♪

受賞を重ねるブランドだからこそ、その信頼感は折り紙付き。気になった商品は、公式サイトや楽天市場のランキングページでぜひチェックしてみてください。