保険総合ポータルサイト『HOKENO』を運営する東京海上日動火災保険株式会社（東京都千代田区）は、このほど「妊娠・出産期のお金と保険」に関する意識調査を実施しました。同調査によると、パートナーと家族のお金（家計管理、貯蓄、保険など）について、約4人に1人が「話し合いができていない」と回答したことがわかりました。



【グラフ】パートナーとお金について話し合う際に、どのような感情を抱きますか？（調査結果を見る）

調査は、全国の妊娠中〜2歳までの子どもを持つ20〜40代の男女351人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



調査の結果、家族のお金（家計管理、貯蓄、保険など）について、約4人に1人が「パートナーと話し合いができていない」（25.4%）と回答。



また、「パートナーとお金（家計管理、貯蓄、保険など）について話し合う際の感情」については、「理解してくれると感じる」（46.7％）や「前向きに検討してくれる」（46.4％）という回答が大半を占める一方で、「精神的に疲弊する」（11.4%）、「話しにくいと感じる」（11.1%）といった回答も見られました。



さらに、パートナーと家族のお金について、「諦めている／見て見ぬふりをしている、言いたいけど言えない、聞きたいけど聞けないなどがありますか」という質問には、約6割が「特にない」（57.5％）と回答した一方、「現在の家計状況で将来やっていけるのか、不安だが聞けない」（17.9％）や、「保険の内容を深く考えるのが面倒で放置している」（12.3％）という実情もあることがわかりました。



他方、パートナーと話し合いが「できている」と回答した人（74.6%）の中でも、「現在の家計状況で将来やっていけるのか、不安だが聞けない」（13.0%）、「保険の内容を深く考えるのが面倒で放置している」（9.5%）など、話し合いの場でも本音で話せていない人が約3割いることがわかりました。



続いて、家族のお金問題に関して、「なぜか自分ばかりがやっている／正直、負担に感じる」と感じることを聞いたところ、約半数が「特にない」（47.6％）と回答した一方で、「日用品や食費の節約術の情報収集・実践」（27.6％）、「ふるさと納税やポイント活動など、お得情報のチェック・活用」（17.9％）、「税金や社会保険に関する情報収集」（17.4％）といった回答も一定数見られました。



そんな中、パートナーと保険選びの結論が出せない場合に「あれば良いと思う助け」を聞いたところ、「自分たちと同じ年代の人が、どんな保険に加入し、特約をつけているかを知ることができる」（45.0％）、「プロが作成した自分たちにあったプランを、手軽に取り寄せ・検討できる」（41.0%）などの意見が上位となりました。



次に、「妊娠・出産を機に保険の見直し・加入をしましたか」と聞いたところ、「何もしなかった」が36.5%となり、その理由としては、「面倒だった」（18.0%）、「時間がなかった」（14.1%）、「方法がわからなかった」（10.2%）という結果となりました。



また、家族単位で保険を検討する際、「保障／補償の過不足（例：夫婦で二重加入している、または必要な保障／補償がどちらも未加入など）に注意が必要だと知っている」人は55.6％だった一方で、「実際に自分とパートナーの保険内容を確認したことがある」人は、44.4%にとどまりました。



◇ ◇



【出典】

▽HOKENO（ホケノ）