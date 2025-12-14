◆NTTリーグワン2部 日野22―25九州（14日、群馬・太田市運動公園陸上競技場）

リーグワン2部で昨季6位の九州（九州電力）が開幕戦に臨み、同5位の日野に逆転勝利を収めて白星スタートを切った。

前半を10―14で折り返した九州は、後半3分にロックのレイ・タタフが密集内で危険なプレーをしたとして退場。20分間1人少ない状態での戦いを強いられた。

しかし数的不利が解消された後半24分にハーフ団を入れ替えると、直後にSO喜連航平のグラバーキックにSH神田悠作が飛び込み、トライ。ゴールも成功し、20―19と逆転した。

同28分にPGを決められて20―22と再逆転を許したが、直後に敵陣で相手の反則を受けてチャンスに。タッチに蹴り出し、ラインアウトから得意のモールで押し込んで再びひっくり返した。反則を受けた場面ではPGでも逆転できたが、CTB古城隼人主将は「全員がトライを取れると信じて選択した」と説明。今村友基ヘッドコーチは「コーチ陣の中ではショット（PG）の選択肢もあったが、選手たちが選んでやりきってくれた。あの（数的不利の）時間帯をよく我慢した」とうなずいた。

九州のホーム開幕戦は20日、福岡市の博多の森陸上競技場で江東と戦う。

九州のリーグワン開幕戦成績

2022 3部 17○22江東

2022〜23 3部 18●22大阪

2023〜24 2部 22●26大阪

2024〜25 2部 27○23釜石

2025〜26 2部 25○22日野