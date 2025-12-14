ラグビーリーグワンの２部が開幕し、日野レッドドルフィンズは１４日、太田市で開幕戦に臨みました。

日野レッドドルフィンズは、太田市に主力工場を持つ日野自動車のラグビーチームです。今シーズンから太田市を第二の活動拠点「セカンダリーホストエリア」として戦います。太田市で開幕戦が開かれるのは３年連続で、九州電力キューデンヴォルテックスと戦いました。

日野は前半９分、素早いパス回しからボールを受けた小島がサイドライン際で豪快な今シーズン初トライ。キックも成功し幸先よく７点を先制します。

その後、九州電力に逆転を許しますが、前半３３分でした。中央、フリーでボールを受けた篭島がそのまま駆け上がりトライ。キックも決めて１４対１０とリードして前半を折り返します。

しかし日野は後半、九州電力に２本のトライを許し２２対２５で試合終了。開幕戦を白星で飾ることはできませんでした。

ハーフタイムには、２７日から大阪で行われる全国高校ラグビー大会に出場する明和県央高校の壮行会が開かれました。選手１５人がピッチに並び、湯浅剣将キャプテンが「群馬代表の誇りを胸に全力で戦います」とあいさつするとスタンドから大きな拍手が送られました。