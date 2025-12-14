À°·Á²Ý¶â³Û600Ëü±ß¡¢¸µ48¥¢¥¤¥É¥ëà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤â¤¦ÊÌ¿Í¤À¤·ÂçÀ®¸ù¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÑ²½¤À¤Í!¡×¡ÖÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¼«¿®Çú¾å¤¬¤ê¡¢ÁÇÅ¨!¡×
¡ÖÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡ÖSTU48¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºçÈþÍ¥(Miyu)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£À°·ÁÁ°¸å¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢18ºÐ¤È23ºÐ¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï ¡Ö²á¿©¤«¤é-10kg¥À¥¤¥¨¥Ã¥È ¡¢ÃÇ¿©¢ªË½¿©¢ªÃÇ¿©¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò¤ä¤á¤ë ¡¢Åü¼ÁÀ©¸Â¡¢»é¼ÁÀ©¸Â¤Ê¤ÉÌµÍý¤Ê¤³¤È¼¤á¤ë...¡×¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö5Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³°¸«ÊÑ¤ï¤ë¤È¿ÍÀ¸¤â180¡ëÊÑ¤ï¤ë¤è¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºç¤ÏÀ°·Á²Ý¶â³Û600Ëü¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖºÇ¶á¤ÏÀ°·Á¤ò¹¤È´¤±¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î?¡×¤È¤Î¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¡Ö»ä¤ÏÀ°·Á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À°·Á¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¤È´¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ËÍ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤â¤¦ÊÌ¿Í¤À¤·ÂçÀ®¸ù¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·½÷¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÃË¤â¸«½¬¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅØÎÏ¤¹¤Ù¤·¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÑ²½¤À¤Í!¡×¡ÖÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¼«¿®Çú¾å¤¬¤ê¡¢ÁÇÅ¨!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£