あすの天気です。西高東低の冬型の気圧配置となり、北日本から西日本の日本海側の地域では、雪が降るでしょう。特に北日本や北陸の山沿いなどでは大雪となり、風も強まるため、冬の嵐となるところもありそうです。一方で太平洋側の地域は高気圧に覆われ、多少雲があっても、おおむね晴れる見込みです。

気温です。北海道では、けさよりも大幅に気温が高くなりそうです。最高気温は、晴れる地域では10℃を少し上回り、この時季らしい気温となるでしょう。きょう今季一番の冷え込みとなった東京は、あすは14℃まで上がる見込みです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ： 4℃ 釧路： 4℃

青森 ： 6℃ 盛岡： 6℃

仙台 ： 9℃ 新潟： 9℃

長野 ： 6℃ 金沢： 9℃

名古屋：12℃ 東京：14℃

大阪 ：12℃ 岡山：13℃

広島 ：12℃ 松江：11℃

高知 ：14℃ 福岡：12℃

鹿児島：15℃ 那覇：21℃

週間予報です。北海道は、この先も雪の降る日が続くでしょう。北陸も、水曜日までは雨や雪となりそうです。その他の地域は火曜日まで広い範囲で晴れますが、水曜日は西日本を中心に天気が崩れる見込みです。木曜日以降は天気が回復し、金曜日は広い範囲で晴れるでしょう。