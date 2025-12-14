【大雪警報】北海道・士別市、名寄市、上川町、下川町、美深町、音威子府村などに発表 14日18:12時点
気象台は、午後6時12分に、大雪警報を士別市、名寄市、上川町、下川町、美深町、音威子府村、中川町に発表しました。
上川地方では、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■士別市
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■富良野市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■鷹栖町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■東神楽町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■当麻町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■比布町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■愛別町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■上川町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■美瑛町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■中富良野町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■和寒町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■剣淵町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■下川町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■美深町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■音威子府村
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■中川町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報
15日にかけて注意