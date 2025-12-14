気象台は、午後6時12分に、大雪警報を士別市、名寄市、上川町、下川町、美深町、音威子府村、中川町に発表しました。

上川地方では、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■旭川市

□なだれ注意報

15日にかけて注意



■士別市

□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意





■名寄市□大雪警報【発表】積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報15日にかけて注意■富良野市□なだれ注意報15日にかけて注意■鷹栖町□なだれ注意報15日にかけて注意■東神楽町□なだれ注意報15日にかけて注意■当麻町□なだれ注意報15日にかけて注意■比布町□なだれ注意報15日にかけて注意■愛別町□なだれ注意報15日にかけて注意■上川町□大雪警報【発表】積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 40cm□なだれ注意報15日にかけて注意■東川町□なだれ注意報15日にかけて注意■美瑛町□なだれ注意報15日にかけて注意■上富良野町□なだれ注意報15日にかけて注意■中富良野町□なだれ注意報15日にかけて注意■南富良野町□なだれ注意報15日にかけて注意■占冠村□なだれ注意報15日にかけて注意■和寒町□なだれ注意報15日にかけて注意■剣淵町□なだれ注意報15日にかけて注意■下川町□大雪警報【発表】積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報15日にかけて注意■美深町□大雪警報【発表】積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報15日にかけて注意■音威子府村□大雪警報【発表】積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報15日にかけて注意■中川町□大雪警報【発表】積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報15日にかけて注意■幌加内町□なだれ注意報15日にかけて注意