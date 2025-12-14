TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時11分に、暴風警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町に発表しました。

宮城県の海上では、15日未明から15日昼前まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■石巻市
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■塩竈市
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■気仙沼市
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■名取市
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■多賀城市
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■岩沼市
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■東松島市
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■亘理町
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■山元町
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■松島町
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■七ヶ浜町
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■利府町
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■女川町
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s

■南三陸町
□暴風警報【発表】
　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　西
・海上
　最大風速　23m/s