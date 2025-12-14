■これまでのあらすじ

引っ越し先の保育園で元カレと再会した美優は、過去を知る彼の妻から嫌がらせを受けていた。元カレから妻に過去の話だとはっきり伝えてもらおうとしたが、彼が美優を下の名前で呼んだことで余計に嫉妬心を煽ってしまう。彼はそんな妻の態度を面倒がっているようで…。



1人で大量の買い出しも終わらせて、連絡したのに…既読スルー。これはもう気のせいなんかじゃなく、意図的な嫌がらせとしか思えません。隆史はちゃんと話をしてくれたの…？

そこへ届いた隆史から「奥さんに話した」というメッセージが！「ちょっとメッセだとなんだから」「また今度会ったときに話そう」って…。ええっ!? なんでそうなるのよ!? 中途半端なことしないで奥さんの反応教えてよ！焦りすぎて、夫にも変な態度をとってしまって…もう隠し事をしてるって本当にストレス！私は平和に保育園生活を送りたいだけなのに…！イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)