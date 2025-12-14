山下智久「しゃべくり007」初登場「野ブタ」裏話＆懐かしの共演者もサプライズ出演
【モデルプレス＝2025/12/14】俳優の山下智久が、12月15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に初登場。懐かしの共演者がサプライズ出演する。
【写真】山下智久、山手線に乗る姿
来年2026年、芸能生活30周年を迎える山下が同番組初登場。「日本にいるの？」と、海外で活躍する山下にしゃべくりメンバーも興味津々。原田泰造と意外な「サウナ話」も飛び出す。
今回は、山下の青春の原点、出身地である千葉・船橋での思い出を深掘り。山下は「盛り上げたい」「地元を変えたい」と語り、同級生からも「山下は地元が好きすぎる」との証言が寄せられる。そして学生時代から、夜中までレッスンや仕事に追われていた山下を、親身に支え続けた同級生との心温まるエピソードが続々登場。「青春の1ページなんです、僕のなかでは」と振り返る山下の“青春アミーゴ”な日々とは？
さらに、当時二十歳の山下が亀梨和也や堀北真希さんと共演したドラマ「野ブタ。をプロデュース」の裏話も。ヒットしたドラマの主題歌「青春アミーゴ」でユニット・修二と彰を組んでいた亀梨との関係について、当時は「ライバル的な立ち位置な時代がちょっとあって…」と明かしつつ、「『野ブタ。』の撮影前に、集合して『お互いに嫌なところは話し合おう』って」「（今では）正月に必ず飲むくらい仲良い」という2人の思い出に、スタジオは盛り上がる。さらに、懐かしの共演者もサプライズ登場する。
ムロツヨシの地元である神奈川・横浜の同級生が集合し、その生い立ちを振り返ってゆく。「負けず嫌いですぐ泣く」「神社でファーストキス」「（横浜駅の）“CIALナカ”でバレンタインチョコをもらう」と、青春時代の微笑ましい思い出が次々と明かされる。さらに、中学3年生の文化祭で挑戦した「初芝居」の貴重な映像も公開される。
ムロが高校生になると、Jリーグが開幕し世間は空前のサッカーブーム。ムロも「休み時間・放課後はサッカー漬け」だったほどのサッカー少年で、「全然上手く無いです。二番手・三番手どころじゃない、十五番手くらい」と明かしつつも、友人同士でサッカーチームを結成するほどの熱中ぶりだったという。そんなサッカー少年だったムロが憧れた、Jリーグ開幕当時に活躍したレジェンドが来日。憧れの相手とのPK対決が実現する？
芸能生活30周年・ムロのキャリアについてもトーク。役者としては長い下積み時代を経験したムロ。当時、舞台で長く共演していた先輩のエピソードも。「一緒にふざけられる天才役者」と絶賛する相手で、ヒット映画にも出演していたそうだが、“ある出来事”をきっかけに音信不通に…。今回、感動の再会が実現する。（modelpress編集部）
◆山下智久「しゃべくり007」初登場
◆ムロツヨシ、下積み時代の恩人と再会
