¡Ú¡Ö¥¢¥Þ¥×¥é¡×¥Ð¥Ç¥£ºîÉÊ5Áª¡Û»×¤ï¤º¾Ð¤¨¤ëºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤¿¤ÁÀªÂ·¤¤
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/14¡ÛPrime Video¤Ë¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºî¤¬ÀªÂ·¤¤¡£À³Ê¤âÇ½ÎÏ¤â°Û¤Ê¤ë2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥³¥ß¥«¥ë¤ÊºîÉÊ5¤Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¥É¥é¥Þ¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Î¥»¥ó¥¹¸÷¤ëº¹¤·Æþ¤ì
»³ÅÄÆà½ï»Ò¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¡ß¾åÅÄ¼¡Ïº¡Ê°¤Éô´²¡Ë
¼«¾ÎÅ·ºÍ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈñÙ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÊªÍý³Ø¼Ô¤¬¡¢Ä¶¾ï¸½¾Ý¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¥È¥ê¥Ã¥¯¤òË½¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸ß¤¤¤Ë¡ÖÉÏÆý¡×¡Öµðº¬¡×¤ÈÇÍ¤ê¹ç¤¦¥·¥å¡¼¥ë¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¡¢¾åÅÄ¤Îµ¤ÀäÊÊ¤Ê¤É¡¢Ç»¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¤Ë¤è¤ëÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£Äé¹¬É§´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤¬¸÷¤ê¡¢20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ÌÂ¥³¥ó¥Ó¤À¡£
ÃµÄå¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡ß¹âÅÄ¡Ê¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ë
»¥ËÚ¥¹¥¹¥¥Î¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ÍÍê²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ëÃµÄå¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¹âÅÄ¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£É¬»à¤ËÆ°¤²ó¤ê¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ëÃµÄå¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÅÄ¡£¤³¤Î²¹ÅÙº¹¤È¡¢ÂçÀô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÚÌ¯¤Ê¥Ü¥ä¤¤ä¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÊÀ¤³¦¤Ë¾Ð¤¤¤òÀ¸¤àÄË²÷¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
»þÅÄ¿®¸ã¡ÊËÀî±Ù»Ê¡Ë¡ßÄÇÌ¾Í·¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë
¹ñºÝËãÌô¼è°ú¤ÎÄ¥¤ê¹þ¤ßÃæ¡¢Á´¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¿·ÊÆ·º»ö¤Î²ñÏÃ·à¡£¶¹¤¤¼ÖÆâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¶òÃÔ¤ä¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¡£½Â¤¤ËÀî¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó±éµ»¤È¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤¿ÃæÂ¼¤ÎÊÑ¿Í¤Ö¤ê¤¬²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¡¢¶ÛÄ¥´¶¥¼¥í¤ÎÃ¦ÎÏ·Ï¥³¥á¥Ç¥£¡£
¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¡Ë¡ß¥í¥Ò¡Ê¥æ¥Ê¡Ë
µ¤¼å¤ÊÍ¶²ýÈÈ¤Èµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿Å·ºÍ¾¯½÷¤¬µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£Í¶²ýÈÈ¤Ê¤Î¤Ë¾¯½÷¤Ë¸À¤¤Éé¤«¤µ¤ì¡¢µÕ¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤«¤ì¤ë¥ß¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¥Þ¥Ì¥±¤Ê»Ñ¤Ï¥³¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î¡£ÆÇÀå¤Ê¾¯½÷¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡È¤ª¿Í¹¥¤·Í¶²ýÈÈ¡É¤È¤¤¤¦ÆÌ±ú¤Ê´Ø·¸À¤¬¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÍ¶¤¦¡£
»Ø¸¶è½Çµ¡ßSnow ManÅÏÊÕæÆÂÀ
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢Í£°ì¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£½÷À¤Ë±ü¼ê¤ÇÀ¸³èÎÏ³§Ìµ¤ÊÅÏÊÕ¤ò¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë»Ø¸¶¤¬×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ËÃÃ¤¨Ä¾¤¹¡£¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÅÏÊÕ¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤ÁÇ´é¤È¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤»Ø¸¶¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê´Ø·¸À¤¬À¸¤à¾Ð¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°ã¤¨¤É¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö2¿Í¤Îå«¡×¡£Prime Video¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
