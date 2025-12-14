【AAAインタビュー】宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太、20周年迎えファンへ届けたい“感謝” メンバー集結秘話も「素敵な仲間たちと出会えたなと思った瞬間」＜前編＞
【モデルプレス＝2025/12/14】結成20周年を迎えファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」 を開催するAAAの宇野実彩子（うの・みさこ）・與真司郎（あたえ・しんじろう）・末吉秀太（すえよし・しゅうた）にモデルプレスがインタビュー。イベント開催への思いや活動休止中の仲睦まじいエピソードを語ってもらった。【前編】
【写真】ファン待望 AAAメンバー集結の最新ショット
AAAは宇野、與、末吉、西島隆弘、日高光啓（※「高」は正式には「はしごだか」）からなる男女5人組パフォーマンスグループ。2005年にデビューを果たし、2025年9月14日には結成20周年を迎えた。グループは2021年、グループ初となる6大ドームツアーを終えたタイミングで本格的な活動休止に入っていたが、このたび、宇野・與・末吉の3人で20周年を記念したファンミーティングの開催が実現。モデルプレスは、ファンミーティングの開催を控え、ビジュアル撮影に臨む3人にインタビューを実施し、開催への思いや撮影時のエピソードを聞いた。
― AAA20周年おめでとうございます！まず、今回ファンミーティングを開催することになったきっかけを教えてください。
與：プライベートでこの3人に会ったときに、せっかくAAAの20周年だから「20周年は何かやろうね！」と話していました。参加できないメンバーもいるけれど、20周年を迎えるにあたって、休止中も関係なくずっと応援してくれているファンのみなさんに、何か感謝を届けたいという気持ちがあって、今回の形で実施することになりました。
― 久しぶりに3人集まっての撮影はいかがでしたか？
宇野：とっても懐かしかったです。それにAAAらしい空気感を思い出して嬉しくなりました。また時が経って変わったところに魅力を感じたり、変わらない部分にホッとしたり、それも楽しかったです。
― どういった場面で懐かしさを感じましたか？
末吉：とにかく人が多い！それぞれのマネージャーさんもいて、AAAの現場って本当に人が多いんです。
與・宇野：確かに！
宇野：ポジションがある感じも懐かしかったね。
末吉：実彩子を真ん中にして並ぶ感じとか、ふとした瞬間に懐かしいと思うことが多くありました。
― 久しぶりに3人で集まって、近況報告などはしましたか？
與：何話したっけ…俺のタイプとか（笑）？
宇野・末吉：あはは（笑）。
宇野：恋愛話もしたね（笑）。普段から何でもよく話しているのでたわいもない話ばかりです。
與：この前も僕が実彩子の家の近くに居たので急遽、家に遊びに行きました！
― 変わらず仲が良い雰囲気が伝わってきます！今回、20周年という節目でのファンミーティング開催となりますが、どういった準備を進めていますか？
末吉：今回はライブができないのですが、その代わりになるものとして「20周年を盛り上げるためにできることは何だろう？」「3人でできることは何だろう？」と考えた結果、ファンミーティングを開催することになりました。これまでの僕たちの活動を知っている方も多いと思うので、AAAらしい雰囲気を楽しんでいただけたらいいなと思います。あと、距離の近さや、僕たちの絆、そして「変わらないところは変わらないね」と懐かしさを感じてもらえるようなイベントにしたいです。
宇野：今回はにっしーと日高くんが参加できないけど、20周年を盛り上げるために、そしてファンの皆さんに感謝をお伝えできる場にしたいと思っています。
與：打ち合わせを重ねて、素敵な企画が盛りだくさんなので、楽しみにしていただけると嬉しいです。
― ちなみに20周年を迎えたということで、自分にご褒美などは買ったりしましたか？
宇野：ご褒美…ないかも（笑）。
與：確かにないかも。
末吉：今回のようにファンミーティングを開催できることが僕らにとってはご褒美なのかもしれないですね！
與：そうだね、4年ぶりだもんね。
末吉：最近は、みんなでご飯を食べに行くぐらいしかないので…。20周年をお祝いできることは僕らやファンのみなさんも待ち望んでいたことだと思うので、ご褒美なんじゃないかなと思います。
― この20年間、デビューから活動休止期間、そして現在に至るまでを振り返ってみて、特に印象に残っていることはありますか？
與：俺は、ゲイであることをカミングアウトした時にみんなが来てくれたことがとても感動的で印象に残っています。カミングアウトした時もですが、公表すると決めてから、心から応援してくれることが本当にありがたかったです。
― 「與真司郎announcement」（2023年7月26日開催）で、宇野さん、末吉さん、西島さん、日高さんが後方で見守る姿は、特に感動的でした。
與：実は、実彩子はリハーサルから観に来てくれていたんですよ！
宇野：当日早めに来て、勝手に泣いていました（笑）。
與：秀太も終わった後に「本当に感動した」とわざわざメールをくれました。心の底から応援してくれていて、感動している様子が伝わって、本当に素敵な仲間たちと出会えたなと思った瞬間でした。みんな忙しい中、駆けつけてくれたことが本当にありがたかったです。
末吉：僕は、記憶に新しいということもあるのですが、4年前の活動休止前のライブです。（2021年開催の「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-」）映像をたまに観返すのですが、その時に「これが今のところAAAとしては最後のライブなのか」「この時はこんな気持ちだったな」「この曲の時、こんなことを考えていたな」と改めて振り返ることがあります。デビューしてから10年くらいは、本当に目まぐるしい日々を過ごしてきて、がむしゃらに何も考えず、ただ敷かれたレールに乗り続けてきました。それぞれ個人で葛藤もあったと思いますが、その思いを吐き出すことなく、ただ走り抜けてきたんです。でも、逆に言うと、そうした時期があったからこそ、今こうして本当の自分と向き合えるようになり、やっと解放された部分もあります。それはメンバーとしても嬉しいし、人間としても嬉しいです。やっぱり、ライブをしているときが1番AAAらしいなと思います。
宇野：私もライブですね。最初にドームのステージに立った時が、今でも強く印象に残っています。それから何回もドームツアーをやらせていただけるようになりましたが、デビュー当初はストリートライブや小さなライブハウスでの活動が長く、お客さんが2〜3人しかいない中でパフォーマンスしたこともありました。だからこそ、お客さんが集まってくれることの有り難さを強く感じていて、ドームで5万人の方々がわざわざ足を運んで応援してくれることが、本当に嬉しかったです。あの景色は今でも忘れられません。
★後編に続く
2005年に男女パフォーマンスグループ・AAAとしてデビュー。これまで57枚のシングルを発売、NHK紅白歌合戦には2010年より7年連続、日本レコード大賞には2010年より8年連続出場し、男女ダンス＆パフォーマンスグループとして地位を確立した。グループは2021年、AAA初となる6大ドームツアーを終えたタイミングで本格的な活動休止に入り、2025年9月には20周年を迎えた。
1986年7月16日生まれ、東京都出身。AAAのメンバーとしてデビュー後、女優やソロアーティストとしても活動している。また、自身のアパレルブランド「LAVANDA」のディレクションも務めるなど、多岐に渡り活躍の場を広めている。
1988年11月26日生まれ、京都府出身。AAAのメンバーとして活躍する傍ら、SHINJIRO ATAE（AAA）の名義でソロアーティストとしても活躍。AAA活動休止期間の2023年7月には、「與真司郎 announcement」にて、自身が同性愛者であることを約2000人のファンの前で公表。現在は日本と海外を行き来しながら活動しており、自身の人生を題材にしたドキュメンタリーをハリウッドにて制作中だ。
1986年12月11日生まれ、長崎県出身。AAAのメンバーとして活躍する傍ら、Shuta Sueyoshiの名義でソロアーティストとしても活躍。ファッションブランド「Armillary.」のプロデュースを行うなど、幅広く活躍している。
