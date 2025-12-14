エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１４日、岩手・金ケ崎町で小学４〜６年生６０人を対象とした無料の野球教室「『岩手から世界へ』 菊池雄星野球教室」を行った。

野球教室を行うのは「数十年ぶり」という雄星。３４歳になって久々に行ったことについては「未来を作るのは子供たち。僕も父親になって子供への接し方、子供たちに対する思いに変化が出てきた。子供たちにものを送るとか、何かを渡すとかではなくて、触れあう。メジャーリーガー、プロ野球選手が言葉だけではなく、インパーソン（直接）で接することが何より子供たちに大切なことと感じているので、（日本に滞在する）限られた日数の中でこういうことをできるのもわずかだけど、できる限り直接触れあいたい、それが大事なのかなと思う」と説明した。

自身が参加した野球教室の思い出も口にした雄星。「おとといまで中日の松山君が（合同自主トレで岩手に）いたんですけど、僕が青森で十何年前に野球教室をやったときの生徒。『実はあの時青森で…』と言ってくれた」。今季中日で４６セーブを挙げた松山晋也投手（２５）を“指導”したことがあったことも発覚したという。

雄星と松山は来年３月のＷＢＣでともに戦う可能性もある。この日参加した小学４〜６年生の選手ともプロ野球やメジャーの舞台で対戦する可能性もあるだけに「（西武時代に）数回やった野球教室で、プロ野球選手が２、３人いるみたいなので、今日来てくれた子たちもそういう（プロ入りの）可能性を持った選手もいたので、自分も１日でも長くやっていればそういうことも起きるのかなと思います」と期待を込めていた。