【暴風雪警報】北海道・北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町などに発表 14日18:09時点
気象台は、午後6時9分に、暴風雪警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町、大空町に発表しました。また大雪警報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。
網走、紋別地方では、15日未明から15日夕方まで暴風雪に警戒してください。網走、北見、紋別地方では、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北見市北見
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■北見市常呂
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■網走市
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■紋別市
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■美幌町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■津別町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■斜里町
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■清里町
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
ピーク時間 15日朝
風向 北西
最大風速 23m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■小清水町
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■訓子府町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■置戸町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■佐呂間町
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
ピーク時間 15日朝
風向 北西
最大風速 23m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■遠軽町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■湧別町
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■滝上町
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■興部町
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■西興部村
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■雄武町
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■大空町
□暴風雪警報【発表】
15日未明から15日夕方にかけて警戒
ピーク時間 15日朝
風向 北西
最大風速 23m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意