気象台は、午後6時9分に、暴風雪警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町、大空町に発表しました。また大雪警報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。

網走、紋別地方では、15日未明から15日夕方まで暴風雪に警戒してください。網走、北見、紋別地方では、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北見市北見

□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■北見市常呂

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■網走市

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■紋別市

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 60cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■美幌町

□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■津別町

□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■斜里町

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■清里町

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

ピーク時間 15日朝

風向 北西

最大風速 23m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■小清水町

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■訓子府町

□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■置戸町

□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■佐呂間町

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

ピーク時間 15日朝

風向 北西

最大風速 23m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■遠軽町

□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 60cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■湧別町

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 60cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■滝上町

□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 60cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■興部町

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■西興部村

□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 60cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■雄武町

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■大空町

□暴風雪警報【発表】

15日未明から15日夕方にかけて警戒

ピーク時間 15日朝

風向 北西

最大風速 23m/s



□大雪警報【発表】

積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

15日にかけて注意



