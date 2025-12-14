TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後6時9分に、暴風雪警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町、大空町に発表しました。また大雪警報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町などに発表 14日18:09時点

網走、紋別地方では、15日未明から15日夕方まで暴風雪に警戒してください。網走、北見、紋別地方では、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北見市北見
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■北見市常呂
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■網走市
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■紋別市
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■美幌町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■津別町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■斜里町
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■清里町
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　15日朝
　風向　北西
　最大風速　23m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■小清水町
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■訓子府町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■置戸町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■佐呂間町
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　15日朝
　風向　北西
　最大風速　23m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■遠軽町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■湧別町
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■滝上町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■興部町
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■西興部村
□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■雄武町
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　23m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■大空町
□暴風雪警報【発表】
　15日未明から15日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　15日朝
　風向　北西
　最大風速　23m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意