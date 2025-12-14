【大雪警報】北海道・浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表 14日18:03時点
気象台は、午後6時3分に、大雪警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。
宗谷地方では、14日夜遅くから15日昼前まで暴風雪に、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■猿払村
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
15日にかけて注意
■浜頓別町
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■中頓別町
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■枝幸町
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
□大雪警報【発表】
積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■豊富町
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■礼文町
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■利尻町
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■利尻富士町
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■幌延町
□暴風雪警報
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
15日にかけて注意