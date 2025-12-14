気象台は、午後6時3分に、大雪警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。

宗谷地方では、14日夜遅くから15日昼前まで暴風雪に、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□暴風雪警報

14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報

15日にかけて注意



■猿払村

□暴風雪警報

14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s





□なだれ注意報15日にかけて注意■浜頓別町□暴風雪警報14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒風向 北東・陸上最大風速 20m/s□大雪警報【発表】積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報15日にかけて注意■中頓別町□暴風雪警報14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒風向 北東最大風速 20m/s□大雪警報【発表】積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報15日にかけて注意■枝幸町□暴風雪警報14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒風向 北東・陸上最大風速 20m/s□大雪警報【発表】積雪 15日未明から15日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報15日にかけて注意■豊富町□暴風雪警報14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒風向 北東・陸上最大風速 20m/s□なだれ注意報15日にかけて注意■礼文町□暴風雪警報14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒風向 北東・陸上最大風速 20m/s□なだれ注意報15日にかけて注意■利尻町□暴風雪警報14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒風向 北東・陸上最大風速 20m/s□なだれ注意報15日にかけて注意■利尻富士町□暴風雪警報14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒風向 北東・陸上最大風速 20m/s□なだれ注意報15日にかけて注意■幌延町□暴風雪警報14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒風向 北東・陸上最大風速 20m/s□なだれ注意報15日にかけて注意