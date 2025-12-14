TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後6時3分に、大雪警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表 14日18:03時点

宗谷地方では、14日夜遅くから15日昼前まで暴風雪に、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■猿払村
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■浜頓別町
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■中頓別町
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■枝幸町
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s

□大雪警報【発表】
　積雪　15日未明から15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■豊富町
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■礼文町
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■利尻町
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■利尻富士町
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■幌延町
□暴風雪警報
　14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　15日にかけて注意