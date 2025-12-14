ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東武スカイツリーラインが運転再開…幸手―南栗橋駅間の踏切で人身事… 東武スカイツリーラインが運転再開…幸手―南栗橋駅間の踏切で人身事故 東武スカイツリーラインが運転再開…幸手―南栗橋駅間の踏切で人身事故 2025年12月14日 18時9分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 １４日午後４時５９分頃、東武スカイツリーラインの幸手―南栗橋駅間の踏切で人身事故が発生した。 この影響で、同線は東武動物公園―南栗橋駅間の上下線で運転を見合わせていたが、同６時５８分に再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト つくば夫婦殺人事件の風化懸念、この１年の情報提供わずか１件…県警「ささいな情報が進展につながる」 「後発地震注意情報」で忘年会自粛ムード、年の瀬に打撃…クマ出没・インフル流行に追い打ち「安全だから来てとは言えない」 新たなアイドル像を追求する「はちペラ」、結成１０年で全国ツアー…コロナ禍も支えてくれた柳ヶ瀬商店街を盛り上げたい 関連情報（BiZ PAGE＋） 東京, 住宅, 葬儀, イベント, 介護タクシー, 慰霊祭, 海, グループウェア, 上田, 仏壇