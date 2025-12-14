東武鉄道

写真拡大

　１４日午後４時５９分頃、東武スカイツリーラインの幸手―南栗橋駅間の踏切で人身事故が発生した。

　この影響で、同線は東武動物公園―南栗橋駅間の上下線で運転を見合わせていたが、同６時５８分に再開した。