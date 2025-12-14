【ファンケル】15日まで先取りクーポンもらえる！特別セールもあるオンライン遊園地「FANCL LAND」が16日から期間限定でオープン。

ファンケルは、2025年12月16日から26年1月19日までの期間限定で、オンライン遊園地「FANCL LAND」をオープンします。

先取りクーポンでお得にお買い物

2025年の夏に続く第2弾「FANCL LAND」は、オンラインでのショッピングをより楽しくするため、「ときめくテーマパーク」をコンセプトに、「ワクワク・ときめき・エンターテイメント」が詰まった通販体験を楽しむことができるオンライン遊園地です。

・サイトマップ

主なコンテンツを紹介します。

・先取りクーポン

先行企画として、12月8日から15日まで、オンライン上で「先取りクーポン」をもらえます。5000円以上の購入で最大3000円オフになる5種類のクーポンが、空くじなしの抽選で必ず当たります。

・ときめきルーレット

第1弾（12月16日から26年1月5日）と第2弾（26年1月6日から1月19日）に分けて挑戦可能なルーレット。さらに「推し商品総選挙の投票」で、ルーレットをもう1回まわせる「おかわりルーレット」のチャンスもあります（参加にはオンライン会員登録が必要）。

・ごほうびセール会場

冬のごほうびセールとして、「FANCL LAND」だけの特別セールを第1弾・第2弾の2回に分けて開催。化粧品・健康食品・肌着から厳選アイテムを揃え、さらにまとめ買いコーナーもセール内に常設。

第1弾と第2弾でそれぞれ対象商品は異なります。

・洗顔カフェ

気になる悩みを2つ選ぶと、パティシエ見習いの新キャラクター「ラビケルちゃん」が、美肌をサポートするスイーツと、最適な洗顔料を紹介します。

・スキンケアサロン

半年に一度のスキンケアの見直しで美しい肌を。4つの設問に答えるだけで、ワンケル子ちゃんが最適なスキンケアシリーズを紹介します。

・開運 温泉占い

温泉と占い大好きの新キャラクター「カピバラファミリー」が、冬の開運アイテムを占います。気になる温泉を選ぶと、冬の味方に出合えます。

東京バーゲンマニア編集部