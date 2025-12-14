PayPayは12月16日から、韓国での「PayPay」を使った決済が、12月1日から開催されている「PayPayスクラッチくじ（2025年12月）」の付与対象とする。



●参加には本人確認が必要



12月16日以降は、韓国でも日本国内と同様に、「PayPay」による決済後にその場でスクラッチカードを受け取って削れる。



韓国における「PayPayスクラッチくじ」付与は、「PayPay」が利用可能なすべての店舗が対象となる。「PayPay」が利用できる店舗や場所では、店頭やレジ付近に「Alipay＋」か「ZeroPay」（店舗のコードを読み取る場合のみ）のマークが掲出されている。