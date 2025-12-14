本田圭佑は悔しさを露わにし、山口蛍は両手を突き上げ、柿谷曜一朗は拍手…記憶に残るラストシーン。試合後、シュートを外した本人と香川真司が笑いを誘う
12月14日、柿谷曜一朗の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で開催され、OSAKA PINK（柿谷の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）が激突。終了間際の88分、香川真司の絶妙なスルーパスに反応した柿谷が決勝点を挙げ、OSAKA PINKが４−３で劇的勝利を飾った。
タイムアップの数秒前、OSAKA BLUEの監督も担った本田圭佑が、ペナルティエリア内で利き足とは逆の右足を一閃。ただ、山口蛍のスライディングでのシュートブロックに阻まれてしまった。
その瞬間、本田は悔しさを露わにし、山口は両手を突き上げ、柿谷は拍手を送った。
試合後、決勝アシストをした香川が、長年日本代表で共に戦ったレフティの好機逸に言及。「右足で良かったですね。圭佑君のシュートの打ち方的には、だいぶ集中して打ってましたけど、右足だったので、ちょっと弱かったですね」と茶目っ気たっぷりに語った。
また、今季V・ファーレン長崎のJ１昇格に大きく貢献した山口のビッグプレーに関しては、「蛍があそこにいるのは、よく見るシーンですよね。長崎の最後の試合もそうですけど、今日はみんなの特徴が出た試合だったんじゃないかなと思います」と振り返った。
一方、激しいプレスなどで試合を通して存在感を示していた本田自身は、「右足あんなもんでしょ。がっかりしてないです。実力通りなので」と言い放ち、香川同様に報道陣の笑いを誘った。
試合の中身もキャラも濃い――見どころ満載の引退試合であり、大阪ダービーとなった。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】タイムアップ寸前、本田圭佑が右足で放ったシュートは…
