Travis Japanの中村海人が、自身のInstagramでシルバーアクセサリーをポイントにしたコーディネートを公開した。

【写真】中村海人のアンニュイな表情で魅了。シルバーアクセコーデを公開

■中村海人がシルバーアクセコーデを披露

この日の投稿では、自動販売機が並ぶ路地でのストリートスナップ計5点を投稿。

中村はデニムに、胸元を大胆に開けてゆるく着くずした黒シャツの全身ショットの他、バストアップ、右腕、左斜め前からのショットなど様々なアングルで撮影。

「First time silver.」と綴ったように、ターコイズをあしらった大ぶりのシルバーネックレスの重ねづけに加えて、右手にはターコイズやシルバーのリングをあわせるなど、アクセサリーが目を引く大人のカジュアルスタイルを披露している。

これには「破壊力やばい」「全方位イケ散らかしてる」「顔小さくて本当に映える」などの声が寄せられた他、「フェイスラインが美しい」「骨格が異次元レベル」「横顔が美し過ぎ」「美術館に展示されそう」など、シャープなフェイスラインやアクセサリーを際立たせるために露出させたデコルテにも注目が集まった。

■飲食店が立ち並ぶ賑やかなガード下でのスナップも

中村はこの他にも、飲食店が並ぶ高架下でデニムコーデを披露。りんご飴を食べるショットにも「メロい」などの反響が寄せられていた。