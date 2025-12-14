Superfly約10年ぶりとなる全国ホールツアーのLIVEダイジェスト公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Superflyが11月6日に開催された全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』のLIVEダイジェストを公開した。

■Superflyがカバーした名曲の数々がライブ映像で楽しめる

2025年をカバーイヤーとして精力的に活動してきたSuperfly。キャリア初の邦楽カバーアルバム『Amazing』を携えて、8月31日の札幌公演を皮切りに10都市13公演を巡ってきた全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』が11月6日の東京ガーデンシアターにて完結。ホールツアーとしては2015年に開催した「Superfly WHITE TOUR 2015」以来約10年ぶりとなり、チケットは早々に全公演完全SOLD OUT。6月にリリースされた自身初となるカバーアルバム『Amazing』をひっさげ行われた本ツアーでは、Superfly の代表曲に加え、アルバムに収録された名曲カバーを多数披露。ここでしか聴くことのできない特別なセットリストと圧巻のステージに会場中が酔いしれる濃厚な約2時間半を届けたライブツアーとなった。

12月14日・18時より公開されたLIVEダイジェストは、東京ガーデンシアターで行われたツアーファイナル公演をまとめたもの。オープニングを飾ったSuperflyの代表曲のひとつ「Beautiful」から、カバーアルバムに収録されている名曲の数々、さらにはセルフカバーをするように特別なライブアレンジで披露した「輝く月のように」など、チケットがプレミア化していたライブツアーの見どころ聴きどころたっぷりな内容になっている。

■テレビでの生パフォーマンスも決定！

なおSuperfly は12月15日18時30分から放送されるTBS系『CDTV クリスマスLOVE SONG Fes.』、そして12月26日18時40分から放送されるテレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』」への生出演が決定。

TBS系『CDTV クリスマスLOVE SONG Fes.』では、『Amazing』からONE OK ROCK の名曲「Wherever you are」と小田和正の名曲「たしかなこと」の２曲を披露するので注目だ。

■リリース情報

2025.06.18 ON SALE

ALBUM『Amazing』

