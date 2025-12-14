●12月15日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5537> ＡｌｂａＬｉｎｋ　　　　　東証グロース　　　不動産業　　　
　【事業内容】
　　流動性が低下している不動産の買い取り再販事業およびコンサルティング
　　などの不動産関連事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　 5440　　　　 552　　　　 521　　　　 378　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　公募5万株、売り出し167万1000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し25万8100株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1300円

　【調達資金の使途】人件費。

●12月16日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<471A> ＮＳグループ　　　　　　　東証プライム　　　その他金融業　
　【事業内容】
　　家賃債務保証事業を展開する子会社の経営管理など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　26348　　　　8818　　　　8790　　　　5681　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券、大和証券

　【公募・売り出し】
　　売り出し2312万9900株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し346万9400株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1480円

　【調達資金の使途】－

●12月17日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<8303> ＳＢＩ新生銀行　　　　　　東証プライム　　　銀行業　　　　
　【事業内容】
　　銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　 614001　　　　　－　　　 77797　　　 84499　　　　2.85
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券、ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募8900万株、売り出し1億3300万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3330万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1450円

　【調達資金の使途】運転資金。

●12月18日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<472A> ミラティブ　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の開発・運営および周辺事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　 6096　　　　-245　　　　-257　　　　-259　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募117万6400株、売り出し614万9100株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し109万8800株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　860円

　【調達資金の使途】マーケティング費用、新規ライブゲームの開発費・運営費など。

●12月19日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<475A> ギミック　　　　　　　　　東証スタンダード　サービス業　　
　【事業内容】
　　患者に最適な医師の選択を実現させるための情報を網羅的に集積した
　　「ドクターズ・ファイル」を中心とした医療特化型プラットフォーム
　　事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　　 3552　　　　 272　　　　 273　　　　 192　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　公募100万株、売り出し116万8200株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し32万5200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1150円

　【調達資金の使途】採用・人件費、広告宣伝・マーケティング費など。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<476A> 辻・本郷ＩＴコンサルティング　東証スタンダード　情報・通信業　
　【事業内容】
　　各種業務コンサルティング、ソフトウエア販売導入支援やシステム開発など
　　の　　DX（デジタル変革）支援およびSaaS（Software　as　a　Service）と
　　専門知識を基盤とした経理労務代行、専門人材供給などのオペレーションコ
　　ンサルティングなど

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 9月期　　 2124　　　　 320　　　　 324　　　　 169　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募26万株、売り出し31万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し8万5500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1850円

　【調達資金の使途】人材採用費などの運転資金、オフィス移転。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<485A> パワーエックス　　　　　　東証グロース　　　電気機器　　　
　【事業内容】
　　大型蓄電池の製造・販売、EV（電気自動車）チャージステーションの
　　サービス展開、船舶用蓄電システムの開発・製造、再生可能エネルギ
　　ーなどの電力供給

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　 6161　　　 -4942　　　 -5702　　　 -8013　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募416万6700株、売り出し422万1600株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し125万8200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1220円

　【調達資金の使途】研究開発費、オフィス移転資金、工場建設資金。


株探ニュース