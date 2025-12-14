茨城県つくば市東平塚で２０１８年元日、高齢夫婦が遺体で見つかった殺人事件から８年となるのを前に遺族や県警の捜査員ら約５０人が１３日、同市稲岡のイオンモールつくばで情報提供を呼びかけた。

１８年１月１日夕、建設業小林孝一さん（当時７７歳）と妻の揚子さん（同６７歳）が自宅で死亡しているのを親族が見つけた。２人は後頭部などを鈍器のようなもので殴られたような痕があり、死因は失血死だった。県警は延べ約１万３２００人の捜査員を投入して捜査を続けている。県警にこれまで寄せられた情報提供は計１１７件。しかし、この１年間は１件にとどまり、事件の風化が懸念される。

今年１０月、名古屋市のアパートで１９９９年に主婦が刺殺された事件は発生から約２６年後に容疑者の女が逮捕された。この日、両親の事件に関するチラシを配った長男の照幸さん（５４）は「（被害者遺族にとって）次はうちの番かなという期待はある」と語った。県警の山田真幸捜査１課長は「名古屋の事件は刺激になっており、『この事件も』との思いは強くなっている」と話した上で「ささいな情報が捜査の大きな進展につながることもある」と呼びかけた。

遺族らは事件解決につながる情報提供に対し、最大１００万円を支払う懸賞金制度を設けている。情報は県警のフリーダイヤル（０１２０・１４４・５５９）まで。